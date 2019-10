Το 7ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη συγκέντρωσε περισσότερα από 2,3 εκατ. δολάρια, καθιστώντας το ως τη πιο επιτυχημένη εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στην Ελληνική Διασπορά παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του THI κ. George Stamas.

Περισσότεροι από 850 καλεσμένοι παραβρέθηκαν από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Στην εκδήλωση επίσης τιμήθηκε το έργο του The Coca-Cola Foundation.

O κ. Peter Poulos, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε: «Το φετινό Γκαλά ήταν το καλύτερο από κάθε άλλη φορά και αποτελεί απόδειξη του ενθουσιασμού και της αφοσίωσης της Ελληνικής Διασποράς, η οποία επιθυμεί να συνδεθεί με την πατρίδα της και να την στηρίξει».

Φέτος, κατά την έβδομη χρονιά της δράσης του, το THI έχει πραγματοποιήσει δωρεές ύψους άνω των 15 εκατ. δολαρίων. Μέσω αυτών μπορεί να υποστηρίξει την διπλή αποστολή του, η οποία είναι να ενισχύει την ανάπτυξη επιχειρηματικών προγραμμάτων που κρατάνε του νέους και ταλαντούχους Έλληνες στην Ελλάδα και την παροχή βοήθειας και ανακούφισης από την κρίση, σε κοινωνικές ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά.

Κατά τη διάρκεια του Γκαλά, το THI και η The Coca Cola Company ανακοίνωσαν μια νέα δωρεά ύψους 1 εκατ. δολαρίων για το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα, το οποίο συνεργάζεται με περισσότερες από 400 εταιρείες. Το The Coca-Cola Foundation, η Ελληνική Πρωτοβουλία και η The Coca-Cola Company αποτελούν ιδρυτικούς δωρητές του.

«H δωρεά αυτή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων αντιπροσωπεύει την ισχυρή δέσμευσή μας στο ReGeneration. Θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπισης της πολύ υψηλής ανεργίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, οι οποίες με γεωμετρική πρόοδο θα ξεπεράσουν τις 1.100 που ήδη έχουν δημιουργηθεί», δήλωσε ο κ. Poulos.

Το ReGeneration δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, αλλά ένα ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικής καριέρας, που προσφέρει εξάμηνη αμειβόμενη απασχόληση σε νέους αποφοίτους. Παράλληλα, παρέχει καθοδήγηση, επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, καθώς επίσης και ευκαιρίες κοινωφελούς εργασίας με συνεργαζόμενες ΜΚΟ.

«Δεν μπορεί να υπάρξει υγιής οικονομική ανάκαμψη χωρίς να παρέχεται πρόσβαση στην εκμάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περισσότερο από το 85% των συμμετεχόντων στο ReGeneration έχουν εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση μέσω του προγράμματος και 6.000 νέοι άνθρωποι κάθε χρόνο λαμβάνουν μία προσωποποιημένη ενημέρωση με σκοπό να ενισχύσουν την ικανότητά τους να βρουν δουλειά», δήλωσε ο κ. Νίκος Κουμέττης, Προέδρος The Coca-Cola Company στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA).

«Το THI υποστηρίζει το ReGeneration από την ίδρυσή μας και του οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη. Η ανανεωμένη δέσμευση του, που ενώνεται με τη χρηματοδότηση και των υπολοίπων υποστηρικτών μας, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε ταχύτερα στην ανοικοδόμηση της εκπαίδευσης της Ελλάδας προς το εργασιακό περιβάλλον και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε αξιοκρατικά ευκαιρίες για χιλιάδες σπουδαστές και νέους πτυχιούχους όπως ο Ιωάννης και η Εύη», δήλωσε ο κ. Π. Μαδαμόπουλος, Συν-Ιδρυτής του ReGeneration.

Οι νεαροί επωφελούμενοι του ReGeneration, που παραβρέθηκαν και μίλησαν στην εκδήλωση είναι οι ακόλουθοι:

Ο κ. Ιωάννης Λαγιόπουλος, EHSQ Analyst, Imerys. Ως ένας εκπαιδευμένος γεωλόγος, ο Γιάννης συμμετείχε στο πρόγραμμα ReGeneration και έλαβε μία προσφορά από τη γαλλική πολυεθνική εταιρεία Imerys, που ειδικεύεται στην παραγωγή και την επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών. Ο Γιάννης πήρε προαγωγή μετά από έξι μήνες και επί του παρόντος είναι υπεύθυνος για προγράμματα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η κα. Εύη Μπαρούδα, HR Assistant, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Εύη έλαβε προσφορές να εργαστεί εκεί, αλλά ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα της. Συνεργαζόμενη με το ReGeneration, έλαβε μια προσφορά από την Janssen για το τμήμα του HR, που την ενδιέφερε περισσότερο. Επί του παρόντος, συμβάλλει στον συντονισμό των διαδικασιών προσλήψεων της εταιρείας και, ως μία ευχάριστη συγκυρία, συμμετέχει ενεργά στις συνεντεύξεις και στη διαδικασία πρόσληψης άλλων "ReGenerators".