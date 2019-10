Οι Βρετανοί βουλευτές άναψαν το «πράσινο φως» στον Μπόρις Τζόνσον να προχωρήσει τη συμφωνία αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε επί της αρχής τη συμφωνία αποχώρησης με τους Βρετανούς βουλευτές να εγκρίνουν τη συμφωνία με 329 ψήφους υπέρ και 299 κατά. Βουλευτές των Τόρις, υποστήριξαν πως υπήρξαν αρκετοί βουλευτές των Εργατικών που στήριξαν τη συμφωνία.

Στη δεύτερη ψηφοφορία οι βουλευτές ψήφισαν κατά του επιταχυνόμενου χρονοδιαγράμματος για Brexit, με 322 βουλευτές να καταψηφίζουν έναντι 308 που υπερψήφισαν.

Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον Μπόρις Τζόνσον που δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στις ψηφοφορίες ώστε να παραμείνει αλώβητος.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε από το βήμα του βρετανικού Κοινοβουλίου πως «είναι ευχάριστο που το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία αποχώρησης που σύναψε με την ΕΕ» τονίζοντας πως «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγουμε από την ΕΕ με αυτή τη συμφωνία».

Παράλληλα επεσήμανε πως το «μπαλάκι τώρα είναι στην μεριά της ΕΕ» και θα αποφασίσει η ίδια τι πρέπει να γίνει, λέγοντας πως μέσα από την υπερψήφιση της συμφωνίας η κυβέρνηση θα επιταχύνει τα στάδια αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

O ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν πρότεινε στο Μπόρις Τζόνσον να εργαστεί με τους Εργατικούς στην κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ έχει απόψε διαβουλεύσεις με τους 27 ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αίτημα αναβολής της αποχώρησης της Βρετανίας, όπως έγινε γνωστό από την εκπρόσωπό του.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of tonight’s result and expects the U.K. government to inform us about the next steps. @eucopresident is consulting leaders on the UK’s request for an extension until 31 January 2020.