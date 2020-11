Με τέσσερις διαδικτυακές συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες κορυφώνονται από σήμερα έως την Τρίτη οι εργασίες της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης υπό τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο της Επιτροπής των υπουργών Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Οι συζητήσεις αυτές που διοργανώνει από τον Μάιο η εξάμηνη ελληνική ψηφιακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, εντάσσονται στον κύκλο διαλόγου με τίτλο «Συζητώντας με...».

Σήμερα, στις 6 το απόγευμα προσκεκλημένος είναι ο καθηγητής Φιλοσοφίας και Ηθικής της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Ηθικής (Digital Ethics Lab), Λουτσιάνο Φλορίντι.

Ο Ιταλός φιλόσοφος έχει μεγάλες διακρίσεις και συμμετοχή σε πρωτοποριακές ερευνητικές ομάδες και η συζήτηση αναμένεται να εστιαστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την 4η τεχνολογική επανάσταση και τις φιλοσοφικές της προεκτάσεις.

Την Κυριακή προσκεκλημένος της ελληνικής προεδρίας είναι ο Ελληνοαμερικανός κοινωνιολόγος και γιατρός, καθηγητής στο Γέιλ (Yale), με ειδίκευση στα κοινωνικά δίκτυα και στις βιοκοινωνικές παραμέτρους της ανθρώπινης συμπεριφοράς, Νικόλας Χρηστάκης (Nicholas A. Christakis).

Επίσης, ο κ. Χρηστάκης είναι συνεργάτης γνωστών ενώσεων όπως Institute of Medicine, National Academy of Sciences, American Association for the Advancement of Science, American Academy of Arts and Sciences και έχει καταγραφεί σε λίστες προσωπικοτήτων με επιρροή από τα περιοδικά Time και Foreign Policy. Tο νέο του βιβλίο για την πανδημία του κορονοϊού, έχει τίτλο «Το βέλος του Απόλλωνα» (εκδόσεις Κάκτος).

Τη Δευτέρα, προσκεκλημένη είναι η γνωστή στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, φιλελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, πρόσφατα τιμηθείσα με την απονομή ελληνικής ιθαγένειας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, Βικτόρια Χίσλοπ.

Έχει συγγράψει «Το Νησί» που μεταξύ άλλων πραγματεύεται την ιστορία της αποικίας λεπρών στη Σπιναλόγγα και ως εκ τούτου ζητήματα απομόνωσης, στιγματισμού και φόβου.

Ο κύκλος των διαδικτυακών συζητήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με το τέλος της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προσκεκλημένη είναι η πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Σημειώνεται ότι η κ. Βαρδινογιάννη είναι πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών καθώς και την πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης, δραστηριοποιείται ως μέλος του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, της Διεθνούς Κίνησης Γυναικών για την Ειρήνη, του Διεθνούς Κέντρου για τα χαμένα και κακοποιημένα παιδιά (ICMEC), του Ιδρύματος Mentor κατά των ναρκωτικών.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος «Φως της Αφρικής» με επικεφαλής τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄, μέλος του προεδρικού συμβουλίου των «Special Olympics Europe-Eurasia», κ.ά.. Έχει γράψει το βιβλίο «Προσεγγίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα: Αναζητήσεις στη Μινωική Κοινωνία», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Λιβάνη.

Έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Προεδρία ως Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής, ενώ το 2015 προήχθη στη τάξη των Αξιωματικών της Λεγεώνας Τιμής και το 2020 βραβεύτηκε με το βραβείο Νέλσον Μαντέλα.

Οι συζητήσεις προβάλλονται από την ιστοσελίδα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/?lang=en).