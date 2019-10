Πάνω από 300 υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς από την Ελλάδα και 16 χώρες του εξωτερικού βρέθηκαν στις 25 - 27 Σεπτεμβρίου στην Ύδρα για τη 21η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νότη Μηταράκη. Εκεί οι επαγγελματίες του χώρου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Συνάντησης οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν καρποφόρες επιχειρηματικές συναντήσεις με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Την έναρξη των εργασιών της Συνάντησης πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου ο οποίος στην εισαγωγική του ομιλία ανέφερε μεταξύ των άλλων: «Ο κόσμος που ασφαλίζουμε αλλάζει συνεχώς αλλά η αποστολή μας δεν αλλάζει. O ρόλος μας είναι να παρέχουμε στους ανθρώπους ασφάλεια στη ζωή και την εργασία τους. Η σημερινή παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νότη Μηταράκη, στην 21η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών, αναδεικνύει ότι η πολιτεία

αναγνωρίζει αυτόν το ρόλο».

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νότης Μηταράκης, αναφέρθηκε στο σχέδιο της νέας Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας και το σύστημα των τριών πυλώνων, το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Προτείνουμε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που θα είναι ταυτόχρονα διανεμητικό και κεφαλοποιητικό ώστε να μπορεί ο καθένας να απολαύσει τους καρπούς της εργασίας του, εγγυώμενοι παράλληλα την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.»

Την ομιλία του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ακολούθησε η συνεδριακή ενότητα με θέμα : «Ο ρόλος της ασφάλισης σε μία διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνία και οικονομία».

Το συνεδριακό μέρος ξεκίνησε με την άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση του κ. Davide Corradi, Managing Director & Senior Partner, Insurance leader for Central Europe, Eastern Europe, Middle East and Africa, από την Boston Consulting Group και ολοκληρώθηκε με ζωντανή συζήτηση, με συντονιστή τον κ. Νικόλαο Βέττα Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών και συμμετέχοντες τον κ. Corradi και τους κ.κ. : Κυριάκο Αποστολίδη (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της, Metlife Greece), Arnaud Kopp (Client Manager for the Mediterranean countries, Swiss RE), Φιλίππα Μιχάλη (Διευθύνουσα Σύμβουλο Allianz Ελλάδος), Andreas Voßberg (Senior Underwriter Property Treaty, Munich RE) και Giuseppe Zorgno (Country Manager, AIG Europe S.A., Greece branch).

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα κύρια ζητήματα που αναλύθηκαν αφορούσαν τρεις κύριους τομείς : -τις μακρο – αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία και τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές που αυτές δημιουργούν για την ασφαλιστική αγορά -τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των πελατών και πως αυτή η δυναμική επηρεάζει τη στρατηγική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα -τα θέματα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού

Την 21 η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών στήριξαν με τη χορηγία τους η AON BENFIELD, η CARPENTER TURNER, η EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP, η MATRIX, broker at Lloyd’s και η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.