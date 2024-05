Women Who Dare powered by EUROLIFE FFH - "Oι Γυναίκες που Αλλάζουν τον Κόσμο"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 στην αίθουσα "Nίκος Σκαλκώτας" του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών η ημερίδα με τίτλο "Women Who Dare – Οι Γυναίκες που Αλλάζουν τον Κόσμο"

"Οι γυναίκες έχουμε έναν τέλειο συνδυασμό πυγμής, ευγνωμοσύνης, χάρης σε συνδυασμό με συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και ενσυναίσθηση. Συνθέτουν τη θηλυκή ενέργεια για την οποία μιλούν όλοι. Η ενέργεια αυτή και η θηλυκότητα ρέουν σαν νερό και μπορούν να περάσουν από κάθε βράχο και βουνό " δήλωσε ηNicole Avant η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στις Μπαχάμες.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης το κοινό καλωσόρισε η Ελένη Στασινοπούλου, Εκδότρια της Madame Figaro. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Eλένη Πατεράκη, Editor in Chief του Harper’s Bazaar Greece, η οποία, μετά το καλωσόρισμά της, προσκάλεσε στη σκηνή την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Στην ομιλία της η Υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις γυναικοκτονίες, που συνεχίζουν να αποτελούν μείζον θέμα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και στη δύναμη που έμπρακτα μπορεί να προσφέρει μια θηλυκή αλυσίδα αρωγής και υποστήριξης.

Τέσσερα διαφορετικά πάνελ με διακεκριμένους ομιλητές και ομιλήτριες από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων αλλά και του πολιτισμού σχολίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας και συζήτησαν θέματα που αφορούσαν την ίση εκπροσώπηση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καριέρας όταν γίνονται μητέρες, την ελλιπή παρουσία γυναικών στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας, αλλά και τη ζωτική σημασία της προάσπισης της ψυχικής υγείας των γυναικών leaders.

Το πρώτο πάνελ με θέμα "Γυναικείο Leadership σε έναν Ανδροκρατούμενο Χώρο" έφερε, μεταξύ άλλων, στο προσκήνιο τη συζήτηση περί της ίσης γυναικείας εκπροσώπησης και την ανάγκη ή μη ύπαρξης ποσόστωσης σε εταιρείες και οργανισμούς στους οποίους οι γυναίκες δυσκολεύονται να ανελιχθούν εξαιτίας του φύλου τους. Ομιλήτριες ήταν η Γιάννα Ανδρονοπούλου (CEO της Microsoft Hellas), η Μαρία Σπανού (πρόεδρος της Spanos Luxury Cars), η Ιωάννα Τζώρτζη (HoB της Tzortzis S.A.) και η Κωνσταντίνα Ψαρράκου (Γεν. Διευθύντρια Μη Καιόμενων Προϊόντων της Παπαστράτος). Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε η κα Ψαρράκου "κάθε γυναίκα έχει την ευθύνη σε ποσοστό 100% του μέλλοντός της". Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Ι. Ανέστη.

Με το ζωτικής σημασίας θέμα της "Ψυχικής Υγείας και Παραγωγικότητας. Το Δόγμα του "Ιt’s OK Νot to Βe OK"" ασχολήθηκε η δεύτερη ενότητα της ημερίδας. Μίλησαν η Ειρήνη Αγαπηδάκη (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας), η Αλεξάνδρα Σιγάλα (Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια), η Αγγέλικα Τζέμου (Head of HR & Member of Board της Bayer Hellas) και η Τατιάνα Τούντα (CEO της Hellas EAP). Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η τοποθέτηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία "η ενσυναίσθηση της γυναίκας μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα, αλλά δύναται να μετατραπεί σε μειονέκτημα". Τη συζήτηση συντόνισε η Δημοσιογράφος Βίκυ Κουρλιμπίνη.

Μία ξεχωριστή νότα προσέθεσαν τα Virtual Fireside Chat της Nicole Avant (Πρώην Πρέσβειρα των ΗΠΑ στις Μπαχάμες, Συγγραφέας, Παραγωγός) και της Elsa Hosk (Top Model). Όπως υποστήριξε η Πρώην Πρέσβειρα των ΗΠΑ στις Μπαχάμες, "όλες οι γυναίκες έχουμε έναν τέλειο συνδυασμό πυγμής, ευγνωμοσύνης, χάρης σε συνδυασμό με συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και ενσυναίσθηση. Αυτά συνθέτουν τη θηλυκή ενέργεια για την οποία μιλούν όλοι".

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των τεχνών.

#WOMENWHODARE

Υπό την αιγίδα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ