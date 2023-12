Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατά μη στρατιωτικών στόχων στο Χαρκίβ

Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε συγκρότημα διαμερισμάτων και έχουν τραυματισθεί οκτώ άνθρωποι.

Μη στρατιωτικοί στόχοι επλήγησαν από ρωσική επίθεση στο Χαρκίβ πριν από λίγη ώρα.

Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε συγκρότημα διαμερισμάτων και έχουν τραυματισθεί οκτώ άνθρωποι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκίβ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που ανεβαίνουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσα στα κτήρια που χτυπήθηκαν είναι το ξενοδοχείο Kharkiv Palace στο κέντρο της πόλης, στο οποίο διαμένουν δημοσιογράφοι-ανταποκριτές ξένων μέσων ενημέρωσης.

This is Kharkiv Palace Hotel tonight—I’ve stayed here many, many times. It’s frequently filled with journalists and aid workers. Praying for the staff and friends who are often there. Still waiting to hear from some friends. Russia is a terrorist state and must be stopped. pic.twitter.com/Smq0pL7MZU

— Nate Mook (@natemook) December 30, 2023