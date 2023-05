Σε κλίμα συγκίνησης η παράδοση παραλαβή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο υπουργός που ανέλαβε την προηγούμενη τετραετία το δύσκολο έργο της ψηφιοποίησης του κράτους προχώρησε σε έναν μικρό απολογισμό των μέχρι σημερα πεπραγμένων.

«Εμείς, οι σε λίγο απερχόμενοι, αισθανόμαστε βαθιά συγκινημένοι και βαθιά ευγνώμονες που συνεργαστήκαμε μαζί σας». Με αυτή την ελαφρά παραλλαγή του στίχου του Νικηφόρου Βρεττάκου, έκλεισε τη σύντομη ομιλία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης – παραλαβής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός που ανέλαβε την προηγούμενη τετραετία το δύσκολο έργο της ψηφιοποίησης του κράτους προχώρησε σε έναν μικρό απολογισμό των μέχρι σημερα πεπραγμένων, ευχαρίστησε θερμά το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου, τους Γενικούς και Ειδικούς γραμματείς και το «alter ego» του στο υπουργείο, όπως χαρακτήρισε τον υφυπουργό, κ Θοδωρή Λιβάνιο. Παράλληλα παρέδωσε, ψηφιακό και «αναλογικό» αρχείο των πεπραγμένων και των εκκρεμοτήτων στον νέο υπηρεσιακό υπουργό, τον οποίο και υπέδειξε ως πνευματικό του «παππού», παρότι η ηλικία δεν δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό, όπως προσέθεσε.

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια, παραδίδουμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από κοινού, με τον κύριο Λιβάνιο στον κύριο Σωκράτη Κάτσικα. Είναι ένας διαπρεπής επιστήμονας. Ως φοιτητής, κύριε Κάτσικα, όπως ξέρετε, μελετούσα τα βιβλία σας και είμαι, ουσιαστικά, παρότι η ηλικία και η διαφορά ηλικίας αυτό δεν το δικαιολογεί, αισθάνομαι ότι είμαι πνευματικό σας εγγόνι γιατί είμαι μαθητής των μαθητών σας, ακαδημαϊκά. Υπό αυτή την έννοια είναι, πραγματικά, πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που παραδίδουμε σε εσάς. Να πω ότι όλα πρέπει να συνοψίζονται οπότε το να κάνω σύνοψη της τελευταίας τετραετίας σε επίπεδο έργου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε επίπεδο εμπειριών είναι μία συγκινησιακά φορτισμένη διαδικασία για μένα. Ειδικά με τα πρόσωπα τα οποία βλέπω εδώ διότι όλοι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές αυτού που συνέβη εδώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ξεκινώ, λοιπόν, με τις αυτονόητες ευχαριστίες. Και από τον Θοδωρή και από εμένα ένα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας για όλα αυτά που κάνατε διότι τίποτα από όλα αυτά τίποτα δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσάς. Συνέβησαν πράγματα τα οποία δικαιολογούν μία θεαματική πρόοδο της χώρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό»

Ο απερχόμενος υπουργός αναφέρθηκε στη «μεγάλη ποιοτική αλλαγή στον τρόπο που πλέον λειτουργεί το κράτος», τόνισε τη σημασία του gov.gr και της απλούστευσης των διαδικασιών καθώς και την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα κατέληξε λέγοντας ότι «διεκδικούμε εντολή να σαρώσουμε το βαθύ κράτος την επόμενη τετραετία», αναφέροντας ότι αυτό οι πολίτες το εισπράττουν ως μια απολύτως εφικτή πραγματικότητα, για να φτάσει το κράτος και η Ελλάδα εκεί που της αξίζει.

Στην κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ώστε κάθε μέρα να γίνεται η ζωή των πολιτών καλύτερη αναφέρθηκε απο πλευράς του ο πρώην Υφυπουργός Θοδωρής Λιβάνιος. «Ήταν δύο χρόνια γεμάτα με έντονες στιγμές, με προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αλλά νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα είναι εδώ, είναι παρόν, είναι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κράτους», είπε χαρακτηριστικά.

Παραλαμβάνοντας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Σωκράτης Κάτσικας είπε πως βρίσκεται σε ένα χώρο τον οποίο αισθάνεται οικείο όχι πολιτικά, αλλά επαγγελματικά, καθώς γνωρίζεται με τους ανθρώπους του κλάδου. Αναφέρθηκε, επίσης, στον ρόλο της υπηρεσιακής κυβέρνησης, που είναι «να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του κράτους μέχρι να έρθει ο φυσικός διάδοχος με πολιτική νομιμοποίηση». Ο κ. Κάτσικαςπαρέλαβε - τόσο σε στικάκι όσο και σε φάκελο – τα σημειώματα που είχαν ετοιμαστεί από την απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου, και συγκεκριμένα το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2020-2023 που αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ετήσιο σχέδιο δράσης του 2023, την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, απολογιστικά σημειώματα για καθέναν από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, σύνοψη του έργου και μηνιαίες αναφορές της πορείας του gov.gr. Ακόμη, παρέλαβε αναλυτικό σημείωμα για την πορεία των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και των σχεδίων που βρίσκονται ήδη σε υλοποίηση.

Το βιογραφικό του νέου υπουργού Ψηφιακης Διακυβέρνησης

Ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας (γεν. 19.03.1960) είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors (Νορβηγικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών) και Καθηγητής του Norwegian University of Science and Technology (Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών), Gjøvik, Νορβηγία. Είναι, επίσης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 2019 αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών, Master of Science in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, Amherst, ΗΠΑ και Δρ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής, Αντιπρύτανης, και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Προέδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 300 επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και έχει συγγράψει, συν-συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 46 βιβλίων. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, είναι επικεφαλής της συντακτικής επιτροπής (Editor-in-Chief) του περιοδικού International Journal of Information Security (Springer), έχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος της επιτροπής προγράμματος σε περισσότερα από 870 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και προεδρεύει της Διοικούσας Επιτροπής των συνεδρίων ESORICS (European Symposium On Research In Computer Security).