H κυκλική οικονομία χρειάζεται την παιδεία και τον πολιτισμό

Η Polygreen «σφράγισε» την παρουσία της στο φετινό VII Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό μήνυμα ότι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα έρθει μέσα από την αλλαγή αντίληψης πολιτών και επιχειρήσεων για την έννοια του αποβλήτου.

Πολυεπίπεδη ήταν η παρουσία της Polygreen στο VII Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με συμμετοχή της ηγεσίας της σε σημαντικές δημόσιες συζητήσεις για την κυκλική οικονομία και έντονη παράλληλη δραστηριότητα στο «π», το Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού, που η εταιρεία εγκαινίασε πρόσφατα στους Δελφούς.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα την υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών σε όλο το μήκος της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας, τονίζοντας ότι η μετάβαση αυτή προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας. Όπως ανέφερε: «Οι τρεις βασικοί πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί ένα καινοτόμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας είναι η ψηφιοποίηση, η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων εφοδιασμού και οι τεχνολογίες ανακύκλωσης για κάθε ρεύμα αποβλήτων. Στην Polygreen θεωρούμε ότι η μετάβαση σε ένα τέτοιο μοντέλο προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια και αλλαγή κουλτούρας των καταναλωτών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την παιδεία και τον πολιτισμό».

Στη συζήτηση, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Ηλίας Παλιαλέξης, συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, ο κ. Μιχάλης Οικονομάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και ο κ. Joachim Quoden, Managing Director της EXPRA.

O Γενικός Διευθυντής της Polygreen, Λαυρέντης Αλβέρτης συμμετείχε σε πάνελ με θέμα τη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας σε ένα «4.0» και, ταυτόχρονα, κυκλικό μοντέλο παραγωγής, όπου τόνισε την ανάγκη ανάκτησης υλικών και επαναχρησιμοποίησης των πόρων με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος της βιομηχανίας στο περιβάλλον. Ο κ. Αλβέρτης μίλησε και για το Just Go Zero Tilos, το πρωτοποριακό πρόγραμμα που υλοποιεί η Polygreen στην Τήλο με στόχο να τη μετασχηματίσει στο 1ο Νησί μηδενικών Αποβλήτων στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα διαχειρίζεται, ήδη, κυκλικά το 75% των αποβλήτων που παράγονται στο νησί.

Στη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρίνα Πρωτονοταρίου και συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εντεταλμένος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας, ο κ. Αθανάσιος Κεφαλάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας & Πρόεδρος IMERYS Greece & Bauxites, η κα Λένα Μπελσή, CEO της Geocycle Hellas, Μέλος του Ομίλου Ηρακλής και ο κ. Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, της KPMG.

Ταυτόχρονα, η Polygreen, σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, διοργάνωσε παράλληλες εκδηλώσεις στο «π», το Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού όπου υποδέχθηκε κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του Φόρουμ. Το «π» βρίσκεται στο ιστορικό «Τουριστικό Περίπτερο Πικιώνη», που η εταιρεία ανακαίνισε και μετέτρεψε πρόσφατα σε σημείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όπου το μήνυμα για κυκλικότητα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μεταφέρεται μέσα από την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Ειδικότερα, η Polygreen φιλοξένησε στο «π» μία μοναδική εκδήλωση συζήτησης και πολιτισμού φέρνοντας στο επίκεντρο την κλασσική ελληνική σκέψη, που ανέδειξε την αρμονία και τον κανόνα του μέτρου, ως έμπνευση για μια νέα στάση ζωής με σεβασμό στους φυσικούς πόρους. Στη συζήτηση, που άνοιξε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Στυλιανίδης και οι διεθνείς ομιλητές, Jeffrey Sachs, Διευθυντής του Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, Columbia και Nik Gowing, Ιδρυτής του «Thinking the Unthinkable».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία των καλλιτεχνών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της υψίφωνου Cellia Kostea και του πιανίστα Φρίξου Μόρτζου, οι οποίοι ερμήνευσαν επιλεγμένα κομμάτια του κλασσικού ρεπερτορίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες και διεθνείς καλεσμένους να απολαύσουν τη λυρική τέχνη σε συνδυασμό με το μοναδικό Δελφικό τοπίο.

Η παρουσία της Polygreen στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έκλεισε το Σάββατο 9/4 στο «π» με μια υβριδική παράσταση από τον Κωνσταντίνο Ρήγο και τη θρυλική ομάδα χορού OKTANA Dancetheatre, που εστίασε στον άνθρωπο - χορευτή ενσωματωμένο στο φυσικό περιβάλλον.

Τέλος, από την αρχή του Φόρουμ μέχρι και τις 17 Απριλίου, στο «π» φιλοξενούνται οι «Βίδες του Αρχιμήδη», τα δύο εμβληματικά έργα από τα Σινιάλα του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη Τάκη (Takis) ενός εκ των κυριότερων εκφραστών της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά από τις 11πμ μέχρι τις 7μμ δωρεάν.