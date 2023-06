Φιλί: Τα 10 οφέλη στην ψυχική και σωματική υγεία – Πόσες θερμίδες καίμε

Η έρευνα δείχνει ότι το φιλί μπορεί πράγματι να συμβάλει στη συνολική υγεία και ευεξία. Μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychoneuroendocrinology, κατέδειξε ότι το φιλί διεγείρει την έκλυση ορισμένων ορμονών και νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με τη μείωση του στρες και τη βελτίωση της διάθεσης.

Μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό πειριοδικό Archives of Sexual Behavior, αποκάλυψε ότι το συχνό φιλί σχετίζεται με μείωση των αντιληπτών επιπέδων στρες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι συμμετείχαν σε τακτικά φιλιά ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα στρες και υψηλότερη συνολική ικανοποίηση από τη σχέση.

Τα 10 οφέλη του φιλιού

Το φιλί έχει πολλά οφέλη που εκτείνονται πέρα από την ίδια την ευχάριστη και οικεία πράξη, προσφέροντας μια σειρά θετικών επιδράσεων τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική μας ευεξία.

1. Αυξημένη σεξουαλική διέγερση: Το φιλί μπορεί να χρησιμεύσει ως προοίμιο για τη σεξουαλική δραστηριότητα, την αύξηση της επιθυμίας και την ενίσχυση της συνολικής σεξουαλικής διέγερσης.

2. Σύνδεση: Το φιλί ενισχύει τους συναισθηματικούς δεσμούς και ενισχύει τα συναισθήματα οικειότητας, εμπιστοσύνης και σύνδεσης μεταξύ των συντρόφων.

3. Τόνωση των μυών του προσώπου: Στη φυσική πράξη του φιλιού εμπλέκονται διάφοροι μύες του προσώπου, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου τονώνονται και σφίγγουν.

4. Καρδιαγγειακή άσκηση: Ένα παθιασμένο φιλί μπορεί να κάνει την καρδιά να δυναμώσει, αυξάνοντας την κυκλοφορία του αίματος και παρέχοντας μια ήπια καρδιαγγειακή προπόνηση.

5. Βελτίωση της διάθεσης: Η απελευθέρωση ντοπαμίνης και σεροτονίνης κατά τη διάρκεια του φιλιού μπορεί να ανεβάσει τη διάθεση και να συμβάλει σε συναισθήματα ευτυχίας και ευεξίας.

6. Μείωση του στρες: Το φιλί προκαλεί την παραγωγή ενδορφινών, οι οποίες είναι οι φυσικές ορμόνες της «καλής αίσθησης» του σώματός μας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και στη χαλάρωση.

7. Ανακούφιση από τον πόνο: Οι ενδορφίνες μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικά παυσίπονα και να παρέχουν προσωρινή ανακούφιση από ήπιους πόνους.

8. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος: Το φιλί έχει βρεθεί ότι διεγείρει την ανταλλαγή βακτηρίων, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να αυξήσουν την αντίσταση σε ορισμένες λοιμώξεις.

9. Περιποίηση προσώπου και δέρματος: Το φιλί περιλαμβάνει απαλές κινήσεις των χειλιών και μπορεί να διεγείρει τη ροή του αίματος στο δέρμα του προσώπου. Αυτή η αυξημένη κυκλοφορία μπορεί να βοηθήσει στη θρέψη του δέρματος, δίνοντάς του μια υγιή λάμψη και ενδεχομένως μειώνοντας την εμφάνιση των ρυτίδων.

10. Βελτιωμένη στοματική υγεία. Το φιλί μπορεί να αυξήσει την παραγωγή σάλιου, το οποίο βοηθά στην απομάκρυνση των βακτηρίων και των σωματιδίων τροφής στο στόμα. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της στοματικής υγείας και στη δροσερή αναπνοή. Έτσι, εκτός από τα ρομαντικά οφέλη, το φιλί μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στη στοματική σας υγιεινή.

Τι συμβαίνει στις ορμόνες

Ένα παθιασμένο φιλί, επιφέρει αναταραχές στο ορμονικό σύστημα . Η απελευθέρωση ορμονών παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των φυσιολογικών και συναισθηματικών αντιδράσεων που σχετίζονται με αυτήν την οικεία πράξη.

Ένας από τους κύριους παίκτες είναι η ωκυτοκίνη, που συχνά αναφέρεται ως η «ορμόνη της αγάπης». Όταν φιλιόμαστε, η ωκυτοκίνη πλημμυρίζει το σύστημά μας, προάγοντας συναισθήματα προσκόλλησης, εμπιστοσύνης και οικειότητας και ενισχύοντας τον συναισθηματικό δεσμό μεταξύ των συντρόφων.

Έπειτα, υπάρχει η ντοπαμίνη. Το φιλί προκαλεί την έκλυση ντοπαμίνης, με αποτέλεσμα μια ορμή χαρούμενων αισθημάτων. Η αύξηση της ντοπαμίνης οδηγεί σε αύξηση των αισθημάτων ευχαρίστησης, παρόμοια με την ευφορία που βιώνεται όταν επιτυγχάνεται ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τέλος, υπάρχει η σεροτονίνη, η οποία είναι ο ρυθμιστής της διάθεσης. Το φιλί διεγείρει την απελευθέρωση σεροτονίνης, η οποία βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων στρες υπό έλεγχο και συμβάλλει στην αίσθηση της συνολικής ευεξίας. Είναι σαν ένα φυσικό τονωτικό της διάθεσης.

Η αλληλεπίδραση των παραπάνω ορμονών κατά τη διάρκεια του φιλιού δημιουργεί μια σύνθετη βιοχημική συμφωνία, ενισχύοντας τη συναισθηματική σύνδεση και την ευχαρίστηση που βιώνουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτήν την οικεία πράξη.

Πόσες θερμίδες καίμε

Οι άνθρωποι συχνά αναρωτιούνται αν το φιλί καίει θερμίδες και η απάντηση είναι «ναι», αλλά η καύση θερμίδων είναι αρκετά μικρή. Ενώ το φιλί μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τον καρδιακό ρυθμό και τον μεταβολισμό, συνήθως καίει μόνο περίπου 2-3 θερμίδες ανά λεπτό.

Έτσι, ενώ είναι μια απολαυστική μορφή στοργής, μην βασίζεστε μόνο στο φιλί για σημαντική καύση θερμίδων. Θυμηθείτε, η διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής και η τακτική άσκηση είναι τα βασικά συστατικά για την αποτελεσματική διαχείριση των θερμίδων και τη συνολική ευεξία.

Πηγές:

1. Archives of Sexual Behavior. Examining the possible functions of kissing in romantic relationships.

2. Journal of Sexual Research. The association between sexual behavior and affect: Moderating factors in young women.