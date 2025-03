Luc Julia (iPhone Siri): Η AI δεν είναι θεότητα, είναι απλώς ένα εργαλείο

O συνδημιουργός της Siri, του έξυπνου ψηφιακού βοηθού του iPhone μιλά στο Insider για την τεχνητή γενική νοημοσύνη που δεν υπάρχει αλλά και γι’ αυτήν που υπάρχει στ διάφορα εργαλεία και υπόσχεται να βελτιώσει κατά πολύ την καθημερινότητά μας.

«Ο κόσμος ακόμα και σήμερα, παρά την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, παραγωγικής και μη, είναι εξοικειωμένος με την χολιγουντιανή εκδοχή της, με αυτή που προβάλλεται στις ταινίες και μπορεί να καταστεί είτε ο χειρότερος εχθρός μας είτε ο μεγάλος μας έρωτας. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει». Με τα παραπάνω λόγια, ο Luc Julia, o συνδημιουργός της γνωστής Siri των iPhone και σήμερα Chief Scientific Officer της Renault, ξεκινά συνέντευξή του στο Insider.gr.

Ασχολούμενος με την AI τα τελευταία 30 χρόνια κι έχοντας εγγράψει στο βιογραφικό του πολλά ηχηρά ονόματα της διεθνούς τεχνολογικής σκηνής (Samsung Electronics, Hewlett Packard και φυσικά Apple), μαζί και την εμπειρία ενός startupper, προσδιορίζει τις δηλώσεις του «προκλητικές». Εξηγεί, ωστόσο, ότι σκοπό έχουν εφιστήσουν την προσοχή σε όσους εκλαμβάνουν τα εργαλεία της ΤΝ, όπως το ChatGPT ως «θεότητες». «Ηρεμήστε, είναι απλά εργαλεία, που συμπληρώνουν παραγωγκά την ανθρώπινη δημιουργικότητα και που φυσικά, κάνουν λάθη, με τον εντοπισμό τους να εναπόκειται αποκλειστικά και μόνον στους ανθρώπους» δηλώνει χαρακτηριστικά.

Σε μια ιστορική αναδρομή από την ιδέα που ήταν πριν 30 χρόνια η ΤΝ μέχρι και σήμερα που έχει γίνει πράξη, μιλά για τη δημιουργία του πρώτου και πιο αναγνωρίσιμου φωνητικού βοηθού παγκοσμίως, της Siri τονίζοντας ότι μόνο ο Steve Jobs το 2010 κατάλαβε τις δυνατότητές του. «Δεν ξέρω αν αναμέναμε τέτοια απήχηση όπως η σημερινή για την τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζαμε όμως σε κάτι τέτοιο στα πρώτα μας βήματα. Στη διαδρομή χρειάστηκε χρόνος για να πείσουμε πολλούς ανθρώπους, μόνο στην απλή εκδοχή της Siri μας πήρε 14 χρόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσο για το σήμερα, επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει, αλλά πάντα συμπορευόμενη και ελεγχόμενη από τον άνθρωπο και προσθέτει ότι μπορεί να μετασχηματίσει πολλούς κλάδους, όπως αυτόν του αυτοκινήτου, χωρίς όμως να πιστεύει ότι οι δρόμοι θα κατακλυστούν από αυτοοδηγούμενα οχήματα.

Τέλος μιλά για τις ηθικές προκλήσεις που φέρνει η ΤΝ και για το «κλειδί» αντιμετώπισής τους, αλλά και για τις ικανότητες της Ευρώπης να ηγηθεί της τεχνολογικής κούρσας έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίες, όπως λέει, δεν θα πρέπει να εξαντλούνται στην εκ των προτέρων ρύθμιση και στον φόβο ανάληψης ρίσκου.

Για τις περιβαλλοντικές προεκτάσεις που έχει η ευρεία χρήση της ΤΝ δε, επισημαίνει ότι θα τις αναλύσει εκτενώς στο συνέδριο EmTechEurope που συνδριοργανώνουν το MIT Technology Review και η Καθημερινή, και αναμένεται να πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 5 – 6 Μαρτίου 2025.

- Δουλεύετε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία 30 περίπου χρόνια. Παρόλα αυτά έχετε δηλώσει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα – η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή – έχετε γράψει μάλιστα κι ένα ολόκληρο βιβλίο με αυτόν τον τίτλο (σ.σ. «Τhere is no such thing as artificial intelligence»). Τι εννοείτε;

Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που δεν είναι αληθινοί. Γι’ αυτό, με έναν προκλητικό τόνο ίσως, αναφέρω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει. Αυτό που ουσιαστικά εννοώ είναι ότι δεν υπάρχει είναι η χολιγουντιανή τεχνητή νοημοσύνη, αυτή που βλέπουμε στις ταινίες. Η τεχνητή νοημοσύνη που πρόκειται να μας σκοτώσει. Η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία μπορούμε να ερωτευτούμε, όπως στην ταινία Her. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει, είναι αποκύημα επιστημονικής φαντασίας. Και δυστυχώς, όταν οι άνθρωποι μιλούν για την ΤΝ, εννοούν πολλές φορές την Hollywood AI.

Εγώ ασχολούμαι με την τεχνητή νοημοσύνη που δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά επιστήμη. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές μορφές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά στη ζωή μας εδώ και 70 χρόνια.

- Ωστόσο δεν θεωρείτε ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την έλευση του GhatGPT και άλλων αντίστοιχων εργαλείων, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει την θεώρησή τους γύρω από την Hollywood AI;

Πιστεύω ότι κάποιοι εξακολουθούν να βλέπουν το ChatGPT σαν ένα είδος θεότητας, πως ό,τι λέει είναι απόλυτα σωστό. Υπάρχουν ακόμα και αυτοί που ερωτεύονται το ChatGPT. Γι’ αυτό πρέπει να πούμε: «Ηρεμήστε!».

Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, πιστεύουν στην ιδέα μιας παντοδύναμης τεχνητής νοημοσύνης, λένε ότι έρχεται η AGI -Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (σ.σ. η Artificial General Intelligence αφορά μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε να κατανοεί, να μαθαίνει και να εκτελεί οποιοδήποτε διανοητικό έργο στο ίδιο επίπεδο ή καλύτερα από έναν άνθρωπο). Όχι, δεν έρχεται. Δεν είναι εδώ. Και σίγουρα δεν είναι το ChatGPT.

Το ChatGPT, είναι απλώς ένα «εργαλείο», το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει με τον σωστό ή με το λάθος τρόπο. Κάνει πολλά λάθη, έχει πολλά hallucinations (σ.σ. όταν εργαλεία ΤΝ παράγουν ψευδείς, ανακριβείς ή ανύπαρκτες πληροφορίες σαν να ήταν αληθινές). Αν δεν μάθουμε πώς να το χρησιμοποιούμε, αν δεν καταλάβουμε ότι μπορεί να κάνει λάθη, τότε θα κάνουμε κι εμείς λάθη αντί να τα διορθώνουμε.

Η μεγαλύτερη παρανόηση που εξακολουθούν να έχουν οι άνθρωποι είναι ότι θεωρούν την τεχνητή νοημοσύνη είτε ως θεότητα είτε ως απειλή. Πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει τα πάντα τέλεια ή ότι μπορεί να μας καταστρέψει και να ελέγξει τη ζωή μας. Τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Είναι απλώς ένα εργαλείο – όπως ένα «σφυρί». Έχουμε τη λαβή του στα χέρια μας κι εμείς αποφασίζουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε είτε να καρφώσουμε ένα καρφί στον τοίχο ή να χτυπήσουμε κάποιον στο κεφάλι.

- Πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρχουν πάντα hallucinations στην ΤΝ; Ή θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα είναι σχεδόν τέλεια;

Όποιο κι αν είναι το εργαλείο πάντα θα ισχύει το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά ή λάθος, αφού το ίδιο δεν έχει την δυνατότητα να αποφασίσει μεταξύ σωστού και λάθους. Όσο γι’ αυτό που με ρωτάτε, κάποια εργαλεία θα είναι καλύτερα από άλλα. Για παράδειγμα, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αν εκπαιδευτεί να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβής. Αν όμως προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο πολύ γενικό, δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακριβές. Κάποια εργαλεία θα είναι καλά, αλλά γενικά η τελειότητα είναι κάτι πολύ δύσκολο.

- Όταν ξεκινήσατε να αναπτύσσετε την Siri, είχατε φανταστεί τον σημερινό αντίκτυπο; Περιμένατε την σημερινή εξέλιξη τόσο στους φωνητικούς βοηθούς όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη;

Ελπίζαμε σε κάτι τέτοιο. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο, ότι θα ήταν μια πρόσκληση να πετύχουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Αλλά ξεκινήσαμε. Αν κοιτάξω πίσω σήμερα, συνειδητοποιώ ότι τότε θέλαμε πραγματικά να δημιουργήσουμε έναν συνομιλητή. Βέβαια στην πραγματικότητα δεν δημιουργήσαμε κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε συνομιλία, παρά ερώτηση-απάντηση κάθε φορά. Σήμερα υπάρχουν πραγματικοί ρομποτικοί συνομιλητές, που μπορούν να χειριστούν δύο, είκοσι ή τριάντα αλληλεπιδράσεις συνεχόμενα. Αυτό είναι συνομιλία, κι αυτό ήταν αυτό που οραματιζόμασταν από τότε.

Πιστεύαμε ότι θα εξελισσόταν προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεν είχαμε τις τεχνικές γνώσεις και δυνατότητες να το πετύχουμε. Το αυτό ισχύει και για την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίναμε από τότε τι μπορούσαν να κάνουν αυτά τα εργαλεία - πόσο απίστευτα μπορούν να είναι, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε όλα όσα θέλαμε εκείνη την εποχή.

Δεν με εκπλήσσει η πρόοδος, ούτε με εκπλήσσει αυτό που θα φέρουν τα επόμενα 30 χρόνια. Θα έχουμε περισσότερα εργαλεία που θα μπορούν να κάνουν ακόμη καλύτερα πράγματα.

Και το θετικό σήμερα με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι αυτά τα εργαλεία είναι εύκολα στη χρήση, χάρη στα prompts. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνομιλήσω μαζί τους, χωρίς να απαιτείται να ζητήσω κάτι με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως αυτό να ήταν που δεν καταλαβαίναμε τότε, πόσο εύκολη θα γινόταν η χρήση τους. Ελπίζαμε όμως ότι θα συνέβαινε καθώς δημιουργούσαμε ένα εργαλείο με το οποίο συνομιλούμε, έστω και σε αρχικό στάδιο. Μην ξεχνάμε ότι η ομιλία είναι ο πιο απλός τρόπος επικοινωνίας, είτε πρόκειται για ανθρώπους είτε για μηχανές.

- Θυμάστε μια στιγμή από εκείνη την περίοδο που αναπτύσσατε την Siri που να καταγράφηκε στη μνήμη σας ως πολύ έντονη, είτε με την καλή είτε με την κακή έννοια; Μια στιγμή που προσπαθούσατε να πείσετε κάποιον για κάτι ή πιστεύατε ότι δεν εξελίσσεται ευνοϊκά η κατάσταση;

Η Siri αναπτύχθηκε πριν από πολύ καιρό -το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δημιουργήθηκε το 1997. Έκτοτε χρειάστηκαν 14 χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσει ως προϊόν και να ενσωματωθεί στο iOs, στο iPhone 4S, το 2011. Άρα, όταν ρωτάτε αν έπρεπε να πείσουμε ανθρώπους η απάντηση είναι ναι. Χρειάστηκαν 14 χρόνια για να δει κάποιος και να καταλάβει τι ήταν αυτό για το οποίο μιλούσαμε. Κι αυτός ο κάποιος ήταν ο Steve Jobs που στα τέλη του 2009, αρχές του 2010 κατάλαβε τις δυνατότητές του.

Κατάλαβε ότι για το νέο iPhone η ενσωμάτωση της Siri θα αποτελούσε είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Κανείς άλλος πριν από αυτόν δεν το είχε δει, ούτε καν εμείς. Η πρώτη έκδοση της Siri το 1997 ήταν στον υπολογιστή. Εκείνος είδε τη δυνατότητα να ενσωματωθεί σε μια συσκευή, την οποία ήδη χρησιμοποιείς για να επικοινωνήσεις. Κατάλαβε ότι μπορούμε να μιλήσουμε απευθείας στο τηλέφωνο και αυτό να εκτελεί εντολές μόνο του, να καλεί ανθρώπους, να βάζει πράγματα στο ημερολόγιο, να ψάχνει για εστιατόρια, κλπ.

- Συγγνώμη, αλλά μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω, πώς ήταν η συνεργασία μαζί του;

Η αλήθεια είναι ότι δεν δουλέψαμε πολύ μαζί του, γιατί ήταν πολύ άρρωστος. Παρότι τον είχα γνωρίσει πολύ νωρίτερα, λίγο μετά αφότου αποφάσισε να αγοράσει την Siri πέθανε.

- Και τώρα ας έρθουμε στο σήμερα, μέσα από έναν διαφορετικό ρόλο, στη Renault. Ποια η γνώμη σας για τα αυτόνομα οχήματα; Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα έχουν τον ίδιο αντίκτυπο όπως σήμερα το ChatGPT; Και πως βλέπετε εντέλει η ΤΝ να μεταμορφώνει τη αυτοκινητοβιομηχανία;

Αρχικά, να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανία αυτοκινήτων δεν αφορά μόνο τα αυτόνομα οχήματα. Περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Όταν κατασκευάζεις ένα αυτοκίνητο, το σχεδιάζεις στους υπολογιστές, μετά το φτιάχνεις στα εργοστάσια, και μετά υπάρχει υπάρχει η πώληση, η προώθηση. Η ΤΝ βρίσκεται σε όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη στα εργοστάσια, όπου τα ρομπότ εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες με πολύ μεγάλη ακρίβεια, εκεί βοηθάει πολύ. Θα συνδράμει επίσης τους σχεδιαστές των αυτοκινήτων για να δημιουργήσουν σχήματα με καλύτερη αεροδυναμική. Εξίσου πολλά είναι και τα εργαλεία που υπάρχουν για το μάρκετινγκ και την προώθηση του αυτοκινήτου. Όλες αυτές οι δουλειές θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη — και μάλιστα με θετικό τρόπο.

Μετά υπάρχει και το ίδιο το αυτοκίνητο. Αν με ρωτάτε, δεν νομίζω ότι θα δούμε αυτόνομα αυτοκίνητα, επιπέδου 5, δηλαδή αυτοκίνητα που μπορούν να οδηγούν μόνα τους όλη την ώρα. Και δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε αυτοκίνητα που θα είναι ασφαλή. Άρα θα βλέπουμε όλο και περισσότερα εργαλεία εντός του οχήματος που θα βοηθούν να οδηγούμε με ασφάλεια. Σε αυτό θα βοηθήσουν τα εργαλεία ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) που με την χρήση της ΤΝ υποβοηθούν την οδήγηση για χάρη της ασφάλειας.

Πέρα από αυτό οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα εμπλουτίσουν και την εμπειρία εντός του οχήματος. Για παράδειγμα, στο νέο R5 που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο προσθέσαμε ένα μικρό avatar, έναν εικονικό βοηθό που μπορεί να σας βοηθήσει σε διάφορα αν του το ζητήσετε. Μπορεί να ανάψει τα φώτα, να ρυθμίσει την θερμοκρασία, να ανοίξει το ραδιόφωνο κ.ά. Στα αυτοκίνητα του μέλλοντος δηλαδή η ΤΝ δηλαδή θα προσφέρει μια μορφή αυτονομίας αλλά όχι απόλυτη, θα βοηθά να εντοπίζετε εμπόδια αλλά δεν θα πατάει το φρένο. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να είναι υπεύθυνοι για την τελική οδήγηση, δηλαδή, εσείς οδηγείτε και η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

- Υπάρχουν άλλοι κλάδοι που η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μεταμορφώσει σημαντικά;

Ναι, αρκετοί. Πέρα από τον κλάδο των μεταφορών υπάρχει και ο κλάδος της υγείας για παράδειγμα, που είναι ίσως και ο πιο σημαντικός καθώς αφορά ανθρώπινες ζωές. Η ιατρική βιομηχανία ήδη μεταμορφώνεται. Τα τελευταία χρόνια στη ραδιολογία, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στον εντοπισμό καρκίνου μέσω απεικονιστικών εξετάσεων. Και εδώ οι ακτινολόγοι δεν θα αντικατασταθούν, αλλά θα μπορούν με την βοήθεια της ΤΝ να εντοπίζουν όγκους που δεν έβλεπαν πριν και να προλαμβάνουν καταστάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη άλλωστε είναι μαθηματικά και στατιστική και το ανθρώπινο σώμα, γεμάτο DNA ,έχει πολύ στατιστική.

- Και όσον αφορά στην ανθρώπινη δημιουργικότητα; Πώς θα την επηρεάσουν τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης; Ελλοχεύουν ηθικές προκλήσεις;

Χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Σήμερα μιλάμε για παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI). Δεν την ονομάζουμε δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (Creative AI), γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί τίποτα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα εργαλείο που παράγει πράγματα. Αυτοί που δημιουργούμε είμαστε εμείς, μέσω προτροπών (prompts). Αν ζητήσω για παράδειγμα στην ΤΝ να μου σχεδιάσει έναν πράσινο ελέφαντα πάνω στην Ακρόπολη, πρόκειται για δική μου δημιουργικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μου δώσει 1, 10 ή 1000 εικόνες και εγώ θα επιλέξω αυτή που μοιάζει με την εικόνα που είχα στο μυαλό μου. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την δημιουργικότητά μου. Το ίδιο συνέβαινε και με τα εργαλεία στο παρελθόν. Όταν εφευρέθηκε το σφυρί, μου επέτρεψε να είμαι πιο δημιουργικός στη γλυπτική ή σε άλλες τέχνες.

- Και όσον αφορά στις ηθικές προκλήσεις; Γιατί άλλωστε βλέπουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Υπάρχουν πολλές και πράγματι βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είπα και πριν τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά ή λάθος. Η λέξη-κλειδί είναι η εκπαίδευση που μας βοηθά να κατανοήσουμε και τα όριά τους. Πρέπει να εκπαιδευτούμε στο τι μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία, να διαπιστώσουμε τι μπορούν να κάνουν και μετά να τα ρυθμίσουμε. Όπως με το σφυρί που είδαμε ότι μπορεί να χτυπήσει ένα καρφί αλλά κι ένα κεφάλι και μετά η κοινωνία αποφάσισε ότι το δεύτερο είναι λάθος και το ρύθμισε με νόμους.

-Άρα μου λέτε ότι η αμερικανική προσέγγιση, «πρώτα χρησιμοποιούμε και μετά ρυθμίζουμε» είναι ορθότερη;

Είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσουμε κάτι εκ των προτέρων. Η Ευρώπη προσπαθεί συνήθως να ρυθμίσει πριν συμβούν τα πράγματα, να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί. Και μερικές φορές υπερυθμίζει, γιατί φοβάται ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Αυτό κάναμε με το AI Act. Βάλαμε πολλές τεχνολογίες στη λίστα των απαγορευμένων, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι μπορούν να κάνουν. Θα έπρεπε να βάζουμε εφαρμογές στη λίστα, όχι τεχνολογίες. Τις οποίες εφαρμογές γνωρίζουμε μόνο εφόσον αναπτυχθούν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ρυθμίζουν όταν συμβεί κάτι — όπως λένε εκεί, "when shit happens". Ρυθμίζουν όμως μόνο όταν χρειάζεται. Για να μην παρεξηγηθώ, είμαι υπέρ της ρύθμισης, θέλω ρύθμιση, αλλά όταν θα έχουμε καταλάβει τι ακριβώς ρυθμίζουμε.

- Θεωρείτε ότι η Ευρώπη είναι πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα όσον αφορά στην τεχνολογία;

Δεν νομίζω ότι είμαστε πίσω. Είμαστε πολύ καλοί. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ξεκίνησε εδώ. Είμαστε μαθηματικοί – έχουμε εξαιρετικές σχετικές σχολές στην ήπειρό μας - και η τεχνητή νοημοσύνη είναι μαθηματικά.

Ανακαλύπτουμε πολλά πράγματα εδώ. Το θέμα είναι ότι καταλήγουν στις ΗΠΑ, γιατί δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η οικονομική ανάπτυξη γύρω από την τεχνολογία. Η Silicon Valley είναι καλύτερη γιατί παίρνει ρίσκα. Εν αντιθέσει στην Ευρώπη δεν μας αρέσει να παίρνουμε ρίσκα, είμαστε πιο συντηρητικοί. Για να δημιουργήσεις όμως κάτι που φαίνεται αδύνατο, πρέπει να παίρνεις ρίσκα.

- Τι θα ακούσει όποιος επισκεφτεί το EmTec Europe;

Πολλά από αυτά που συζητήσαμε σήμερα, για το ότι η ΤΝ δεν είναι μαγεία, δεν είναι Χόλυγουντ, αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγματα σε πολλούς τομείς, τα οποία μπορεί να καταστούν επικίνδυνα αν δεν κατανοήσουμε τα όριά τους.

Επιπλέον θα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις που έχει η τεχνολογία στο περιβάλλον, γιατί η ΤΝ καταναλώνει πολύ ηλεκτρισμό, νερό και πόρους. Άρα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι για την θετική και αρνητική της επίδραση στον πλανήτη μας.