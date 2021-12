Just Go Zero: Εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας της Polygreen

Ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιοι φορείς και τοπικές κοινωνίες γίνονται σύμμαχοι του οράματος της Polygreen για έναν πλανήτη απαλλαγμένο από απόβλητα, συμμετέχοντας στο πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα με το όνομα «Just Go Zero». Έτσι, από το πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης του καφέ «Just Go Zero Coffee», που υλοποιείται σε συνεργασία με την Everest, μέχρι το «Just Go Zero Tilos» για τη μετατροπή της Τήλου σε νησί μηδενικών αποβλήτων, η πρωτοβουλία της Polygreen φέρνει επανάσταση στον τρόπο που μέχρι τώρα διαχειριζόμαστε το περιβάλλον.

Αφετηρία του «Just Go Zero» αποτελεί το γεγονός ότι τίποτα δεν είναι περιττό και τα πάντα αξιοποιούνται. Πρόκειται για την ίδια επιχειρηματική φιλοσοφία που αποτέλεσε το έναυσμα ώστε η Polygreen, με σημείο εκκίνησης την Ελλάδα, να παρέχει σήμερα ολοκληρωμένες λύσεις κυκλικής οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Επομένως, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αναπτύξει η εταιρεία, μέσα από το Just Go Zero σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης, έχοντας ως αποστολή την αλλαγή κουλτούρας μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Το «κίνημα» κυκλικής οικονομίας λανσαρίστηκε τον περασμένο Απρίλιο, με πρώτη εφαρμογή μία πλατφόρμα συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης ειδικών ρευμάτων υλικών, πριν αυτά γίνουν απόβλητα, με διαχωρισμό στην πηγή. Με αυτό τον τρόπο, το Just Go Zero προλαμβάνει και μηδενίζει τη ρύπανση, μετατρέποντας υλικά και αντικείμενα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν καθημερινά απόβλητα σε λύσεις για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Στην πρώτη φάση λειτουργίας της, η πλατφόρμα του «Just Go Zero» εφαρμόζεται σε επίπεδο business-to-business, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Η πλατφόρμα της Polygreen έχει ήδη καταγεγραμμένα αποτελέσματα στον τομέα της συλλογής και αξιοποίησης υπολειμμάτων τσιγάρων (γόπες) και έχει αποσπάσει σχετικές βραβεύσεις.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, το «Just Go Zero» έχει κάνει αρκετά ακόμη σημαντικά βήματα, για μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία και καθημερινή συμπεριφορά, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον. Έτσι, Polygreen και Everest ξεκίνησαν τον Νοέμβριο το «Just Go Zero Coffee», ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης και αξιοποίησης των υπολειμμάτων του καφέ. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης καφέ, αφού μέσα από μία κυκλική διαδικασία τα υπολείμματα αποκτούν ξανά ζωή χωρίς να καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Στο πλαίσιο του «Just Go Zero Coffee», η Polygreen συλλέγει τα υπολείμματα του καφέ που παράγονται στα καταστήματα Everest. Στη συνέχεια, οι περισσότερες ποσότητες μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας της Polygreen στα Μέγαρα Αττικής, όπου κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε βελτιωτικό για το έδαφος, το οποίο προσφέρεται σε παραγωγούς της περιοχής. Το υπόλοιπο αξιοποιείται από την εταιρία Phee, για τη δημιουργία πρώτης ύλης για χρηστικά αντικείμενα.

Στόχος του «Just Go Zero Coffee» είναι αφενός η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην κατανάλωση του καφέ και η προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου η ενθάρρυνση ακόμα περισσότερων επιχειρήσεων του κλάδου να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 30.000 τόνοι υπολειμμάτων καφέ παράγονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, καθένας από τους οποίους απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 340 κυβικά μέτρα μεθάνιο, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Λίγες εβδομάδες αργότερα από την εκκίνηση του «Just Go Zero Coffee», έκανε πρεμιέρα και το «Just Go Zero Tilos», με μία μεγάλη γιορτή κυκλική οικονομίας στην Τήλο, που διοργανώθηκε από την Polygreen το Σάββατο 27 Νοεμβρίου. Για τη μετατροπή της Τήλου στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος, αναπτύσσεται ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται στην Τήλο, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση τους.

Το έργο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου με τεχνολογία και τεχνογνωσία από την Polygreen και υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Τήλου. Εφαρμόζεται με την ενεργή συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και οργανισμών του νησιού και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την Άνοιξη 2022.

Τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στη γιορτή ανακύκλωσης στο νησί, σχεδιάστηκαν για να ψυχαγωγήσουν αλλά και να εκπαιδεύσουν τους κατοίκους του νησιού στις πρακτικές του «Just Go Zero Tilos», με απώτερο στόχο να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή τους στην προσπάθεια μετασχηματισμού του νησιού προς ένα μέλλον χωρίς απόβλητα. Επομένως, δίνοντας δεύτερη ζωή σε υλικά που, μέχρι τότε, προορίζονταν για απόβλητα, όσοι συμμετείχαν στα εργαστήρια βιώσαν στην πράξη τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης όσων πραγμάτων δεν χρειαζόμαστε πια.

Το πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τη Φερενίκη Τσαμπαρλή, με θέμα την κατασκευή Χριστουγεννιάτικων στολιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά ενώ στη συνέχεια η Αλεξάνδρα Διονά μοιράστηκε με τους κατοίκους του νησιού δημιουργικούς τρόπους αξιοποίησης παλιών υφασμάτων. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε ειδικό μαγειρικό εργαστήριο με θέμα την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων, από τον γνωστό Chef Δημήτρη Σκαρμούτσο.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, στην οποία μίλησαν η Δήμαρχος Τήλου κα Μαρία Καμμά Αλιφέρη, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, κ. Χρήστος Ευστρατίου και ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος.





