Πολιτική | Διεθνή

ΥΠΕΞ Δανίας: Θετική η διαβεβαίωση Τραμπ ότι δεν θα καταφύγει στη χρήση βίας για να αποκτήσει τη Γροιλανδία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΥΠΕΞ Δανίας: Θετική η διαβεβαίωση Τραμπ ότι δεν θα καταφύγει στη χρήση βίας για να αποκτήσει τη Γροιλανδία
Ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι η διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ πως δεν σκοπεύει να καταλάβει δια της βίας τη Γροιλανδία είναι θετική.

Ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι η διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ πως δεν σκοπεύει να καταλάβει δια της βίας τη Γροιλανδία είναι θετική, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του τεράστιου νησιού της Αρκτικής.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ τόνισε σήμερα πως δεν θα καταφύγει στη χρήση βίας για να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, αλλά επανέλαβε πως στόχος του είναι το νησί να αποτελέσει έδαφος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παραγγέλνουμε από efood και Wolt; Τι ισχύει με τα ντελίβερι λόγω κακοκαιρίας

Πλημμύρες: Γιατί συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας κινδυνεύουν περισσότερο

Γιατί εμφανίστηκαν ειδοποιήσεις 112 σε τερματικά POS

tags:
Δανία
Γροιλανδία
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider