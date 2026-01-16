H Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο, λέει η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μαρκόφσκι

Μια διακομματική επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου βρίσκεται στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει τη στήριξή της στη Δανία και τη Γροιλανδία.

Μια διακομματική επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου βρίσκεται στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει τη στήριξή της στη Δανία και τη Γροιλανδία και διαβεβαιώνει ότι οι φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Αρκτικής δεν αντικατοπτρίζουν την άποψη της αμερικανικής κοινής γνώμης.

Οι 11 κοινοβουλευτικοί συναντήθηκαν με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία έχει διαμηνύσει ότι «διαφωνεί ριζικά» με την κυβέρνηση Τραμπ, παρουσία και του επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η αντιπροσωπεία γευμάτισε επίσης το μεσημέρι με Δανούς επιχειρηματίες, στην έδρα της ένωσης εργοδοτών. Αργότερα είχε επαφές με μέλη του κοινοβουλίου της Δανίας, στο οποίο είχε υψωθεί η σημαία της Γροιλανδίας.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μαρκόφσκι χαιρέτισε τον «καλό διάλογο» σε όλες αυτές τις συναντήσεις και ζήτησε «να διαφυλαχθεί» η φιλική σχέση των ΗΠΑ με τη Δανία. «Αν ρωτήσετε τους Αμερικανούς αν πιστεύουν ότι είναι καλή ιδέα να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, η συντριπτική πλειοψηφία, γύρω στο 75%, θα απαντήσει: «όχι, δεν πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τους Δανούς βουλευτές. «Η Γροιλανδία θα πρέπει να θεωρείται σύμμαχός μας, όχι περιουσιακό στοιχείο», πρόσθεσε.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς υπενθύμισε τον στόχο αυτού του ταξιδιού: «Να ακούσουμε με σεβασμό τους φίλους μας (…) και να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ για να μοιραστούμε αυτές τις απόψεις ώστε να καταφέρουμε να πέσει η ένταση και να έχουμε έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο για το ποια είναι η καλύτερη οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε», είπε.

Εκτός της Μαρκόφσκι και του Κουνς στην αμερικανική αντιπροσωπεία μετέχουν οι γερουσιαστές Ντικ Ντέρμπιν, Πίτερ Γουέλτς, Τζιν Σαχίν (Δημοκρατικοί) και Τομ Τίλις (Ρεπουμπλικάνος) και οι Δημοκρατικοί βουλευτές Στίνι Χόγιερ, Γκρέγκορι Μικς, Μαντλίν Ντιν, Σάρα Τζέικομπς και Σάρα Μακμπράιντ.

Στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, οι κάτοικοι χαιρέτισαν αυτήν την επίσκεψη. «Το Κογκρέσο δεν θα ενέκρινε ποτέ την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη Γροιλανδία. Τα λέει αυτά ένας ανόητος» είπε ένας 39χρονος συνδικαλιστής, που δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του. «Αν το κάνει, θα τον καθαιρέσουν. Αν τα μέλη του Κογκρέσου θέλουν να σώσουν τη δική τους δημοκρατία, πρέπει να δραστηριοποιηθούν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ