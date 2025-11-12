Στα 18.000 ευρώ ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα - Ο δεύτερος χαμηλότερος στην ΕΕ

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος ετήσιος μισθός καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ενώ ακολούθησε η Δανία (71.600 ευρώ) και η Ιρλανδία (61.100 ευρώ).

Στα 39.800 ευρώ ανήλθε ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,2% από τα 37.800 ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος ετήσιος μισθός καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ενώ ακολούθησε η Δανία (71.600 ευρώ) και η Ιρλανδία (61.100 ευρώ).

Στον αντίποδα, η Βουλγαρία είχε τον χαμηλότερο ετήσιο μισθό στην ΕΕ (15.400 ευρώ) με δεύτερη από το τέλος την Ελλάδα (18.000 ευρώ) την οποία ξεπέρασε η Ουγγαρία (18.500 ευρώ).