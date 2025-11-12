Οικονομία | Διεθνή

Στα 18.000 ευρώ ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα - Ο δεύτερος χαμηλότερος στην ΕΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στα 18.000 ευρώ ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα - Ο δεύτερος χαμηλότερος στην ΕΕ
Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος ετήσιος μισθός καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ενώ ακολούθησε η Δανία (71.600 ευρώ) και η Ιρλανδία (61.100 ευρώ).

Στα 39.800 ευρώ ανήλθε ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,2% από τα 37.800 ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος ετήσιος μισθός καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ενώ ακολούθησε η Δανία (71.600 ευρώ) και η Ιρλανδία (61.100 ευρώ).

Διαβάστε ακόμα: Έρχεται… ανάπτυξη στις «πλάτες» των καταναλωτών - Η περίπτωση της Ελλάδας

Στον αντίποδα, η Βουλγαρία είχε τον χαμηλότερο ετήσιο μισθό στην ΕΕ (15.400 ευρώ) με δεύτερη από το τέλος την Ελλάδα (18.000 ευρώ) την οποία ξεπέρασε η Ουγγαρία (18.500 ευρώ).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι δύσκολες στιγμές του Κυριάκου στην Κομοτηνή - Βενιζέλος σε γραμμή Σαμαρά για πρώτο μνημόνιο και Κυριάκου για ελληνοτουρκικά

Νέα λοταρία: 1.000 ευρώ σε όσους εισπράττουν επιδόματα - Η κλήρωση και οι δικαιούχοι

Τι θέλουν επιτέλους οι αγρότες και είναι συνέχεια στους δρόμους, αφού η κυβέρνηση λέει ότι ικανοποιεί τα αιτήματά τους;

tags:
Μισθός
Απασχόληση
Εργαζόμενοι
Eurostat
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider