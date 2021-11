Η Huawei δείχνει τον δρόμο προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τεχνολογικές καινοτομίες στο COP26

Ο Dr. Fang Liangzhou, Αντιπρόεδρος και CMO της Huawei Digital Power, μίλησε σήμερα στο COP26.

Στην ενότητα "System Change and Climate Innovation in the Technology Industry" του UNFCCC Global Innovation Hub, ο Fang συμμετείχε με την κεντρική ομιλία "Building a Low-Carbon Smart Society". Ο Fang περιέγραψε πώς η Huawei Digital Power ενσωματώνει ψηφιακές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες ισχύος για να βοηθήσει τις βιομηχανίες να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν τις εκπομπές τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης ενέργειας. Η ψηφιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μειώσει την αλόγιστη κατανάλωση, να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με «πράσινες» μεταφορές και πόλεις. Ο Fang σημείωσε πως χρειάζονται από κοινού προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας «έξυπνης» κοινωνίας μειωμένων εκπομπών άνθρακα.

Ο Fang ανέφερε, "Η ουδετερότητα άνθρακα έχει γίνει κοινή αποστολή όλων. Η τεχνολογική καινοτομία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η Huawei Digital Power ενσωματώνει ψηφιακές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες ισχύος, αναπτύσσει «καθαρή» ενέργεια και επιτρέπει την ψηφιοποίηση ενέργειας οδηγώντας την ενεργειακή επανάσταση για ένα καλύτερο, πιο «πράσινο» μέλλον. Εστιάζουμε στις καινοτόμες τεχνολογίες για να επιταχύνουμε την ψηφιοποίηση της ενέργειας και να επιτρέψουμε σε διάφορες βιομηχανίες να περάσουν στο επόμενο επίπεδο. Στοχεύουμε στην επιτάχυνση της παραγωγής καθαρής ενέργειας, στη δημιουργία πράσινων μεταφορών, sites και data centers και στην από κοινού εργασία με συνεργάτες του κλάδου για να οικοδομήσουμε μια έξυπνη κοινωνία μειωμένων εκπομπών άνθρακα».

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), οι κύριες πηγές εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως είναι η ηλεκτρική ενέργεια, η βιομηχανία και οι μεταφορές. Οι τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών αντιπροσωπεύουν το 40% και το 21% των εκπομπών άνθρακα, αντίστοιχα. Ο τομέας των ΤΠΕ καταναλώνει το 4% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. Για να επιτευχθεί ουδετερότητα άνθρακα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένες εκπομπές άνθρακα και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη. Η Huawei Digital Power εργάζεται μαζί με τους συνεργάτες της με στόχο την καινοτομία στην παραγωγή και στην κατανάλωση ενέργειας για την επίτευξη «πράσινων» αποτελεσμάτων και μειωμένων εκπομπών άνθρακα:

Στα «έξυπνα» Φ/Β, η Huawei αναπτύσσει ένα σύστημα καθαρής ενέργειας που εστιάζει σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών όπως η αιολική, η ηλιακή και η αποθήκευση ενέργειας. Στη Μέση Ανατολή, η Huawei βοηθάει να τροφοδοτηθεί ολόκληρη η πόλη με το έργο αποθήκευσης ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό το έργο θα χρησιμοποιήσει το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 400 MW PV + 1,3 GWh, το οποίο θα καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων στο μέλλον. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, η πόλη θα είναι η πρώτη στον κόσμο που θα τροφοδοτείται με 100% καθαρή ενέργεια από Φ/Β και storage.

Στην ψηφιοποίηση ενέργειας, η Huawei αξιοποιεί έναν συνδυασμό ψηφιακών και ηλεκτρονικών τεχνολογιών ισχύος για να μειώσει την κατανάλωση κατά τη μετατροπή, την αποθήκευση και τη χρήση ενέργειας, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Η Huawei, μαζί με το China Southern Power Grid, χρησιμοποιεί τεχνολογίες AI (τεχνητής νοημοσύνης) για να εντοπίζει αυτόματα κινδύνους και ελαττώματα στις γραμμές μεταφοράς. Χάρη στη νέα προσέγγιση προληπτικής συντήρησης που βασίζεται σε έξυπνη ανάλυση και χειροκίνητες αποφάσεις, ο χρόνος για την ολοκλήρωση της onsite εργασίας μειώνεται από 20 ημέρες σε 2 ώρες, βελτιώνοντας την απόδοση κατά 80 φορές.

Στις site power εγκαταστάσεις, η Huawei χρησιμοποιεί cabinets αντί για δωμάτια και poles αντί για cabinets, έχοντας λανσάρει μια σειρά λύσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος off-grid fuel-removal για να βοηθήσει τους carriers να επιταχύνουν την ουδετερότητα του άνθρακα στο δίκτυο και να γεφυρώσουν το ενεργειακό χάσμα. Για παράδειγμα, ένας carrier στην επαρχία Zhejiang της Κίνας χρησιμοποίησε την τεχνολογία Huawei Site Power υψηλής πυκνότητας eMIMO για να αντικαταστήσει έξιcabinets με ένα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το αποτύπωμα από 5 m2 σε 1 m2 και βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση του site από 85% σε 96%. Επίσης, υιοθέτησαν τη λύση «πράσινης» ενέργειας της Huawei, όπου η μοναδική τεχνολογία iPV βοηθά στην παραγωγή 20% περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας στα Φ/Β να γίνουν η κύρια πηγή τροφοδοσίας ενέργειας για τα πράσινα δίκτυα ΤΠΕ μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα κατά 8 τόνους ανά site ετησίως.

Στις εγκαταστάσεις data centers, χρησιμοποιούνται προκατασκευές, κατασκευές με αρθρωτό τρόπο και έξυπνες τεχνολογίες για την κατασκευή πράσινων, έξυπνων και ασφαλών data centers επόμενης γενιάς. Για παράδειγμα, η προκατασκευασμένη αρθρωτή λύση data center της Huawei βοήθησε τη Γουχάν να δημιουργήσει γρήγορα ένα υπολογιστικό κέντρο τεχνητής νοημοσύνης. Το κέντρο κατασκευάστηκε σε 120 ημέρες και τέθηκε σε ισχύ σε 180 ημέρες, μειώνοντας τον χρόνο διάθεσης κατά περισσότερο από 50%. Επιπλέον, υιοθετείται τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας AI για τη μείωση του PUE στο 1,25, το οποίο αντιπροσωπεύει εξοικονόμηση άνω των 3,4 εκατομμυρίων kWh ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο. Οι εκπομπές άνθρακα μπορούν να μειωθούν κατά περίπου 42.000 τόνους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Στο mPower, η Huawei παρέχει λύσεις σε τομείς ισχύος και υποδομές φόρτισης για να επιταχύνει τη διαδικασία ηλεκτροδότησης των μεταφορών. Για παράδειγμα, το σύστημα μετάδοσης κίνησης DriveONE της Huawei βοήθησε τη SERES να κατασκευάσει το πρώτο ηλεκτρικό SUV coupe υψηλών επιδόσεων μαζικής παραγωγής στον κόσμο με αυτονομία άνω των 1000 km και επιτάχυνση 0–50 km/h σε 1,99 δευτερόλεπτα.

Η Huawei παραμένει πιστή την υπόσχεση «Τεχνολογία για έναν καλύτερο πλανήτη» και επενδύει συνεχώς στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη συμβολή σε μια κυκλική οικονομία και στην προστασία της φύσης μέσω της τεχνολογίας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Huawei Digital Power βοήθησε τους πελάτες της να παράγουν 443,5 δισεκατομμύρια kWh «πράσινης» ενέργειας, να εξοικονομήσουν 13,6 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα κατά 210 εκατομμύρια τόνους, που ισοδυναμεί με φύτευση 290 εκατομμυρίων δέντρων.