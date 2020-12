Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter συγχαίρει τον Μισέλ Μπαρνιέ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και τις ομάδες τους για την συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η ευρωπαϊκή ενότητα παρέμεινε ισχυρή μέσω μιας επίπονης διαδικασίας, ενώ τα συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ προστατεύθηκαν. Τώρα μπορούμε να οικοδομήσουμε μια αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου» αναφέρει ο πρωθυπουργός .

Congratulations to @MichelBarnier, @vonderleyen and their teams on the EU-UK agreement. European unity remained strong through an arduous process, while EU member states' interests were protected. Now we can build a mutually beneficial relationship between the EU and the UK.