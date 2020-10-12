Συνολικά 93.677 αιτήσεις κατατέθηκαν στο ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2020 (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 1.209 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 8.689 αιτήσεις για την κάλυψη 113 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 
  • 17.804 αιτήσεις για την κάλυψη 483 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 
  • 37.191 αιτήσεις για την κάλυψη 404 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. 
  • 29.993 αιτήσεις για την κάλυψη 209 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε. 

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.391.317.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)                                                                                                     554
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                      384
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧ. ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)                                                404
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                             1.218
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ή
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)                                                                   520
ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ                                               4.846
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ                                                                                       78

ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ                                                                                           1.389
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                  1.147
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                       314
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                     1.607
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                                         6.891
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)                                 562
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                                       41
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                          127
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                            364
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ                485
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ                                                                                               345
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                                                                                             256
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           10.602
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                                    3.322
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ                                                                                   2.398
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                          256
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                        50
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ                                                                                          115

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                  258
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ                                                           197
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                                      88.345
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                           3.434
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                          3.118
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                                    131
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                                                             95
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
(ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ)                                                                       110

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                                         114
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                  190
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                                 11.563
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                                         959
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)                                                                                                1.594
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ                                                                                    537
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                                                                          157
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ                                     785
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)                                              923
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ                                                          256
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ             677
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                        3.231

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                                                                     16.964
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                                 365
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ                                                                                            5.238
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                                                         1.397
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ                                                             1.219
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                                                           453
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ                                                                                                        241
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ                                               159
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                    256
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                                     34
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ                                                                                            30.826
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                    368
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                                   7.885
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                       2.220

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                    ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                                                             14.718

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ                                                                       2.281
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                                                         531
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ                                           76
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ                                                 148
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                                                         2.175
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ               103
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                                                   234
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ                                                                 1.105
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ                                                                       7.091
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                                      25.857
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔ. - ΚΤΙΣΤΗ                                                                    129
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                                    559
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ              87
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ                                49
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                                            238
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ                                                         694
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ- ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                      90
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ                                       250
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                994
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                       476
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                     142.056
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ                                                                                        5.316

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                                                                          3.771
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                                    4.159
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ-
ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ                                                                                             125
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ                                                         104
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΨΥΚΤΙΚΩΝ                                                                                209
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                                              321
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                                           4.258
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ                                                          1.563
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                                                                    4.199
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ                     133
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                                             327
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ                                                                                           254
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΤΡΙΩΝ - ΡΑΠΤΡΙΩΝ - ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ     103
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ                                                                                                             639
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ                                                                             877
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ                                                                          1.485
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                                                                 173.532
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)            15.219
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ       15.385
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                                      3.860
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ                                                                       324

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                                                                                        6.484
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ                                                                                 122
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)                                                      314
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ &amp; ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ              15.769
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ                                                             9.522
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ)           244
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ                                                                                              1.240
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                       157
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ    329
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ                                                                         120
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                                            626
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                 296

 

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