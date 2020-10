Τις θέσεις του ΣΕΤΕ για τη βιώσιμη ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης του τουριστικού τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας την επόμενη ημέρα, ανέπτυξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Ρέτσος συμμετέχοντας διαδικτυακά σε δύο εκδηλώσεις με σχετικά θέματα που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίστοιχα.

Αναλυτικά, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ συμμετείχε ως ομιλητής, κατόπιν πρόσκλησης του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, στη θεματική ενότητα «Fireside chat on the European Tourism ecosystem of tomorrow» του ευρωπαϊκού συνεδρίου τουρισμού το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα πορίσματά του θα αποτελέσουν τη βάση της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Τουρισμό 2050».

Ο κ. Ρέτσος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο τουρισμός με βάση τα μοναδικά φυσικά, πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του κάθε προορισμού, μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την οικονομική, κοινωνική και αειφόρο ανάπτυξη. Η θέση αυτή έχει αποτελέσει προτεραιότητα για τον ΣΕΤΕ τα τελευταία χρόνια και σήμερα καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Σημείωσε, δε, ότι η εμπειρία της πανδημίας επιβεβαίωσε πόσο σημαντικός είναι για τη διαβίωση σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη που είναι η πιο δημοφιλής τουριστικά ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επανεκκίνηση του τουρισμού με άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ εκτίμησε ότι μετά την πανδημία ο τουρισμός θα αποκτήσει και πάλι μαζικά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη διαχείριση των προορισμών, για να αποφευχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στο βραχυπρόθεσμο διάστημα υπογράμμισε τη σημασία της άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών για την επανεκκίνηση του τουρισμού με ενιαίες και συντονισμένες ρυθμίσεις για όλη την Ευρώπη.

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιες θα πρέπει να είναι οι άμεσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την επόμενη ημέρα, ο κ. Ρέτσος τόνισε ότι αρχικά θα πρέπει να στηριχτούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, έπειτα να απορροφήσει ο τουριστικός κλάδος ένα επαρκές μερίδιο από το Ταμείο Ανάκαμψης και να εκκινήσει ουσιαστικά η βιώσιμη ανάπτυξη.

Προς ένα πιο ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε επενδύσεις που αφορούν στην πιστοποίηση των πράσινων προορισμών και επιχειρήσεων με ρεαλιστικά κριτήρια, σε πολιτικές εξοικονόμησης των φυσικών πόρων και σε σχέδια με την παροχή κινήτρων που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για την Ψηφιακή Μετάβαση, υπογράμμισε τη σημασία που έχει η υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, η υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ -σε επίπεδο επιχειρήσεων και προορισμών- βάσει μεγάλων δεδομένων που προσφέρουν εντελώς νέες δυνατότητες άντλησης πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας του τουρισμού με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο κ. Ρέτσος στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές που πρέπει να χαραχθούν για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τουριστικό περιβάλλον. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η δυνατότητα πρόβλεψης των δεξιοτήτων του μέλλοντος, σε συνδυασμό με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, θα διασφαλίσει ότι οι ευάλωτες ομάδες εργαζομένων θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε θέσεις και τομείς που θα έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Πέραν των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε την ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με την πανδημία να συνεχίσουν να στηρίζονται οικονομικά οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όταν η αγορά ανακάμψει, κάτι που θα γίνει σίγουρα μόλις αντιμετωπιστεί ο παράγοντας του κινδύνου για την υγεία.

Εξάλλου, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της θέσης του τουριστικού τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας την επόμενη ημέρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Ο κ. Ρέτσος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η τρέχουσα κρίση του τουρισμού κατέστησε ακόμη πιο σαφή τη σημασία που έχει για τις τοπικές κοινότητες και για την ευρωπαϊκή οικονομία και αγορά εργασίας. Ο τουρισμός, συμπλήρωσε, είναι συχνά η μόνη δραστηριότητα με την οποία μπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες και οι νέοι. Για πολλές περιοχές, όπως νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές είναι η βάση για την απόκτηση καλής διαβίωσης για τις τοπικές κοινότητες, αλλά και το μέσο για να δείξουν εξωστρέφεια. Με αυτόν τον τρόπο, ο τουρισμός συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή της ερημοποίησης. Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, ο τουρισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της ύφεσης και στην ανάκαμψη.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Ρέτσος επεσήμανε τη σημασία που έχει, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά, η συνεργασία των χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα και την ενίσχυση του ρόλου του με το πέρας της υγειονομικής κρίσης.