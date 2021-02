Η HFS Research ανακήρυξε την EY ως τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, στην έκθεσή της, Employee Experience Services 2020 HR Transformation and Strategy.

Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY, το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την ατζέντα ανθρώπινου κεφαλαίου τους, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής, διακρίθηκε για τις υπηρεσίες που παρέχει και την εκτέλεσή τους, τις καινοτόμες προσεγγίσεις που υιοθετεί, καθώς και τη θετική ανταπόκριση που λαμβάνει από τους πελάτες.

Οι οργανισμοί που συμπεριελήφθησαν στην κατάταξη Top 10 της HFS Research, αξιολογήθηκαν με βάση τρία κριτήρια: τη «Φωνή του Πελάτη» (Voice of the Customer), την «Ικανότητα Εκτέλεσης» (Ability to Execute) και τη «Δυνατότητα για Καινοτομία» (Innovation Capability).

Τα πλεονεκτήματα της ΕY, που αναφέρει η έκθεση, περιλαμβάνουν:

- Την ικανότητά της να βοηθά τους πελάτες να σκέφτονται διαφορετικά, να ενσωματώνει τις τρέχουσες κορυφαίες πρακτικές στις υπηρεσίες της και να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις για τον εντοπισμό κινδύνων, αλλά και πιθανών ευκαιριών.

- Τη δυνατότητά της να λειτουργεί οριζόντια, μέσω της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτουν τις επιχειρήσεις στο σύνολό τους, στοιχείο βασικό για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

- Την περιφερειακή γεωγραφική εστίασή της, η οποία εξασφαλίζει ότι οι κρίσιμες δεξιότητες των επαγγελματιών της είναι ευρέως διαθέσιμες στις επιμέρους αγορές, αξιοποιώντας το δίκτυο και τους πόρους του παγκόσμιου οργανισμού της EY.

- Ένα εσωτερικό τμήμα που εισάγει αποδεδειγμένες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά, όπως η λύση EY PX360, που αναπτύχθηκε μέσω των πλατφορμών SAP® SuccessFactors® και Qualtrics, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντλούν δεδομένα εμπειρίας και επιχειρησιακά δεδομένα από πολλαπλά πληροφοριακά συστήματα, αποκτώντας, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία που απολαμβάνουν, τόσο οι υπάλληλοι, όσο και οι εξωτερικοί τους συνεργάτες.

Σχολιάζοντας τη διάκριση της EY, η κα Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY Ελλάδος, ανέφερε: «Η αναγνώριση της EY από την HFS Research, ως κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί μία ουσιαστική διάκριση για τον οργανισμό μας, καθώς βοηθούμε τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, καθώς και στην Ελλάδα, να απελευθερώσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητές τους και να εκμεταλλευτούν τη δυναμική τους, μέσω της βελτίωσης και ενίσχυσης της εμπειρίας που προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Στόχος μας είναι να βοηθούμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία, μετασχηματίζοντας και ενδυναμώνοντας το πολυτιμότερο κεφάλαιό τους: τους ανθρώπους τους».