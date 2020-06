Για ακόμη μια χρονιά ο ΔΕΣΦΑ βραβεύθηκε στα «Health and Safety Awards 2020» για τις κορυφαίες πρακτικές, δράσεις και την πολιτική που εφαρμόζει στους τομείς της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Η εταιρεία υπέβαλε συνολικά οχτώ υποψηφιότητες, σε έξι από τις όποιες έλαβε σημαντικές διακρίσεις.

Ειδικότερα, ο ΔΕΣΦΑ βραβεύθηκε ως WINNER στην ενότητα «Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί/Companies & Organizations», στην κατηγορία «Πετρέλαιο & Πετροχημικά/Oil & Gas Industry», που σύμφωνα με το θεσμό αποτελεί τη μέγιστη αναγνώριση στη συνολική διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία στον κλάδο.

Παράλληλα, απέσπασε:

• Βραβείο GOLD στην ενότητα «Theme Award: Environmental Award».

• Βραβείο SILVER στην ενότητα «Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις και Υποδομές/Activities at Work Establishments», στην κατηγορία «Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος/Healthy & Safe Workplace».

• Βραβείο SILVER στην ενότητα «Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας/Activities for Building Health & Safety Culture», στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού/Work H&S Training Program & Awareness Initiatives».

• Βραβείο BRONZE στην ενότητα «Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις και Υποδομές/Activities at Work Establishments», στην κατηγορία «Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών/Critical Incident Response Unit».

• Βραβείο BRONZE στην ενότητα «Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας/Activities for Building Health & Safety Culture», στην κατηγορία «Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας/H&S System Update & Performance Improvement».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ΔΕΣΦΑ ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια στα «Health & Safety Awards» ανάμεσα σε πολλούς συμμετέχοντες, μένοντας πιστός στη δέσμευσή του για τη δημιουργία και εφαρμογή ενός πλαισίου πρόληψης επισφαλών καταστάσεων και ατυχημάτων, μέσω της διαρκούς ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αλλά και ποικίλων δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας.

Φέτος, η διοργάνωση των “,Health & Safety Awards” προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της εποχής, δεν πραγματοποίησε την καθιερωμένη τελετή απονομής, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-φωτογράφησης την Πέμπτη 11/6 στο «The American College of Greece».