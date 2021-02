Στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Melbery Investments Ltd, η οποία οποία ελέγχει την SEGT και μέσω αυτής το 67% του ΟΛΘ, προχωρά η Belterra Investments του κ. Νίκου Σαββίδη, στο πλαίσιο της πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στην διαχείριση Λιμένων. Η Belterra Investments αποτελεί σημαντικό επενδυτικό βραχίονα της οικογένειας Σαββίδη.

Ειδικότερα, εφόσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση από την Helanor, του 70% των μετοχών της Melbery, η οποία είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ ΑΕ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 1/2/2021 από τον μέτοχό της «SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI-SEGT Ltd.» (SEGT) και αφορά την εταιρία «Belterra Investments Ltd.» (Belterra) με έδρα την Κύπρο, η οποία, βάσει του από 1/2/2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), συμφώνησε να αποκτήσει, υπό την αίρεση έγκρισης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την Πωλήτρια εταιρία «Helanor Holdings Ltd.» (Helanor), με έδρα την Κύπρο, το εναπομείναν 70% των μετοχών της εταιρίας «Melbery Investments Ltd.» (Melbery) με έδρα την Κύπρο.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφόσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Προ του ανωτέρω Συμφωνητικού, η Αγοράστρια Belterra κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, ημερομηνία της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΘ Α.Ε., έως σήμερα, το 30% των μετοχών της Melbery, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 66,67% της SEGT, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ ΑΕ.

Στην SEGT συμμετέχει με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως σήμερα, η «Terminal Link Grèce SAS» (η οποία ανήκει κατά 100% στην «Terminal Link SAS»). Η Αγοράστρια Belterra, η Πωλήτρια Helanor και η Melbery δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν άμεσα μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε.

Σε περίπτωση έγκρισης του Συμφωνητικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Αγοράστρια Belterra καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών) και καθίσταται ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές στην SEGT). Αναφέρεται επίσης πως η Belterra έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον κ. Νίκο Σαββίδη.

Προς πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. και του επενδυτικού κοινού, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. έλαβε επιπρόσθετες διευκρινίσεις επί του ανωτέρω Συμφωνητικού. Συγκεκριμένα, η Πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, «Deutsche Invest Equity Partners GmbH» (DIEP) και «Transconnect AG», έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε., δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H Αγοράστρια Belterra προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στην διαχείριση Λιμένων.

H επίσημη κοινή ανακοίνωση της Belterra Investments Ltd. και Deutsche Invest Equity Partners GmbH αναφέρει:

Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2021, ανακοινώνεται η συμφωνία, υπό την αίρεση της έγκρισης από την επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ της Helanor Holdings Ltd. (εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και της Belterra Investments Ltd., σύμφωνα με την οποία η Belterra θα αποκτήσει, και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery Investments Ltd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Στην περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Belterra Investments Ltd. θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών της Melbery) και θα καταστεί ο μεγαλομέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT).

H πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, Deutsche Invest Equity Partners GmbH(DIEP) και Transconnect AG, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε. βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H αγοράστρια Belterra Investments Ltd. προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στη διαχείριση λιμένων.