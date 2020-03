Σε μια περίοδο όπου οι ανέπαφες αγορές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, η ΕΛΙΝΟΙΛ συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα για αγορά καυσίμων μέσω της mobile εφαρμογής ελίν up επιβράβευση. Πρόκειται για έναν εύχρηστο τρόπο αγοράς καυσίμων καθώς δεν απαιτείται ούτε ο καταναλωτής να βγει από το όχημά του, ούτε να χρησιμοποιήσει μετρητά αλλά ούτε και να κάνει κάποια φυσική συναλλαγή με το πρατήριο.

Το πρόγραμμα δεν επιτρέπει μόνο την ανέπαφη συναλλαγή αλλά εκμεταλλεύεται τις εξελίξεις στη mobile τεχνολογία και δίνει την δυνατότητα να κερδίζουν οι καταναλωτές εύκολα, απλά και με ασφάλεια, ποιοτικά δώρα και υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα της ΕΛΙΝΟΙΛ διευκολύνει τους καταναλωτές στην καθημερινότητά τους με μια πολύ απλή διαδικασία:



• Κατεβάζουν δωρεάν την εφαρμογή RoadCube στο κινητό σας

• Επιλέγουν πρατήριο ελίν

• Αγοράζουν το καύσιμο από το κινητό σας

• Επισκέπτονται το πρατήριο ελίν που έχετε επιλέξει

• Εφοδιάζονται με το καύσιμο



Λίγα λόγια για το ελίν up επιβράβευση

Το 2018 – λάνσαρε το ελίν up επιβράβευση, το καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα πιστότητας καταναλωτών μέσω Mobile app. Ένα πρόγραμμα που προσφέρει στους καταναλωτές γρήγορα και με ασφάλεια τον κόσμο των προνομίων ελίν στο κινητό τους τηλέφωνο, κερδίζοντας πολλαπλά οφέλη.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα Πιστότητας ενισχύεται και με την Κάρτα Loyalty & Συλλογής πόντων ελίν up επιβράβευση. Μια κάρτα – σε απτή μορφή αλλά και σε ψηφιακή – που ευχαριστεί και ανταμείβει τους πιστούς πελάτες ελίν, που προτιμούν πιο εδραιωμένες μορφές επιβράβευσης.

Με την ενίσχυση αυτή, το Πρόγραμμα Συλλογής Δώρων up επιβράβευση καλύπτει το σύνολο του πιστού κοινού της ελίν, διευρύνοντας έτσι τη βάση από κατόχους smartphone & εξοικειωμένους με ηλεκτρονικές πληρωμές ΚΑΙ σε καταναλωτές που επιλέγουν παραδοσιακούς τρόπους επιβράβευσης.

Αποκτώντας την κάρτα up επιβράβευση οι καταναλωτές γίνονται μέλη της οικογένειας ελίν που τους ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο προνομίων … “up for you, up for home, up for kid, up for chef, up for tech, up for drive, up for fun”!

Μέσω κάρτας ή μέσω κινητού σε κάθε συναλλαγή οι καταναλωτές, σε επιλεγμένα πρατήρια του δικτύου ελίν, συλλέγουν πόντους, τους οποίους θα εξαργυρώνουν σε πολύ χρήσιμα δώρα.