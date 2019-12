Τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ με ποσοστό 20%, στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας GASTRADE η οποία αναπτύσσει τον Τερματικό Σταθμό LNG Βορείου Ελλάδας, στην Αλεξανδρούπολη, ενέκρινε την Δευτέρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «ο Τερματικός Σταθμός LNG Βορείου Ελλάδας είναι σημαντικός πυλώνας της ενεργειακής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και έργο με υψηλή εθνική και ευρωπαϊκή σημασία. Αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνδεση της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC) στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου μέσω της ανάπτυξης Κάθετου Διαδρόμου και έχει ενταχθεί στην επικαιροποιημένη λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI). Ο Σταθμός αναβαθμίζει σημαντικά τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, καθιστώντας τη πύλη εισόδου ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Πρόκειται για συμπληρωματικό έργο του ελληνο-βουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου IGB, που συνδέει την ελληνική αγορά με τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης αλλά και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας καταλυτικά στη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας και την ενεργειακή ασφάλεια τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης».

Ο Σταθμός αποτελείται από την FSRU (πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG) με αποθηκευτική ικανότητα LNG έως και 170.000 κυβ. μέτρα και δυναμικότητα αεριοποίησης 22,7 εκ. κ.μ. ημερησίως (8,3 δισ. κ.μ. ετησίως), η οποία θα αγκυροβοληθεί στον θαλάσσιο χώρο 10 χλμ ανοιχτά της παράκτιας περιοχής της Αλεξανδρούπολης, καθώς και από ένα σύστημα αγωγών συνολικού μήκους 28 χλμ (υποθαλάσσιος αγωγός 24 χλμ και χερσαίος αγωγός 4 χλμ).

Για την τυπική ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της GASTRADE απομένουν ακόμη δύο στάδια: α) Η έγκριση της συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και β) η οριστική λήψη της Τεχνικής Επενδυτικής Απόφασης (FID). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, η Τελική Επενδυτική Απόφαση αναμένεται να ληφθεί το 3ο τρίμηνο του 2020 και η έναρξη λειτουργίας του το Σεπτέμβριο του 2022.

Πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΔΕΠΑ προχώρησε στην επικαιροποίηση του λεπτομερούς οικονομικού, φορολογικού, νομικού και ρυθμιστικού ελέγχου (Financial, Tax, Legal and Regulatory Due Diligence) καθώς και στον καθορισμό της Εύλογης Αποτίμησης Αξίας (Fair Value Valuation) της Gastrade.

Με τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της GASTRADE, η ΔΕΠΑ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου.