«Τρεις δρόμοι και πέντε αλυσίδες, δημιούργησαν λάθος εικόνα για έναν κλάδο με καταστήματα και επιχειρηματίες που σέβονται απόλυτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οδηγώντας στον άδικο διαχωρισμό του click away και click in shop, στις κόκκινες περιοχές», σημειώνει σε δήλωσή του με αφορμή την χθεσινή ανακοίνωση των μέτρων που αφορούν στην αγορά, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης.

Ο κ. Καφούνης υπογραμμίζει ότι το εμπόριο διεκδικεί την σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα αλλά και την γενναία στήριξη των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Με την μάχη που δώσαμε, αποφύγαμε το καταστροφικό τρίτο lock down που προσπαθούσαν να μας επιβάλουν ειδικοί και μη και θα οδηγούσε σε οριστικό λουκέτο τις μισές επιχειρήσεις. Αποδείξαμε ότι το δίλημμα δεν είναι λιανεμπόριο ή δημόσια υγεία αλλά κλειστό λιανεμπόριο και όλοι οι υπόλοιποι τομείς ανεξέλεγκτοι και κρατήσαμε τις αγορές σε όλη την χωρά ανοικτές. Τρεις δρόμοι και πέντε αλυσίδες, δημιούργησαν λάθος εικόνα για έναν κλάδο με καταστήματα και επιχειρηματίες που σέβονται απόλυτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οδηγώντας στον άδικο διαχωρισμό του click away και click in shop, στις «κόκκινες» περιοχές.

Ως ο ισχυρότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, θα παραμείνουμε ισότιμα στο τραπέζι των προτάσεων, διεκδικώντας την σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα και βέβαια, την γενναία στήριξη των επιχειρήσεων που καταγράφουν τεράστιες απώλειες με ουσιαστική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, διατήρηση της επιδότησης ενοικίων, χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρούς, επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό και βέβαια θαρραλέα ρύθμιση και κούρεμα του τεράστιου χρέους που έχουμε κρύψει κάτω από το χαλί».