Την πρώτη θέση στα Βραβεία Αναγνωστικού Κοινού USA Today για το 2019 στην κατηγορία «Καλύτερο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα με Καζίνο», κατέκτησε για ακόμα μια φορά το Mohegan Sun.

Στον διαγωνισμό που περιλάμβανε μερικά από τα γνωστότερα καζίνο και ξενοδοχειακά συγκροτήματα των ΗΠΑ, το Mohegan Sun ανακηρύχτηκε «Καλύτερο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα με Καζίνο» στα Βραβεία Αναγνωστικού Κοινού επί συναπτά έτη, ενώ έλαβε δύο νέες διακρίσεις στην πέμπτη θέση ως «Καλύτερο Καζίνο εκτός Las Vegas» και «Καλύτερο Player’s Club» (Momentum).

«Στο Mohegan Sun, εργαζόμαστε για την τελειότητα στην ικανοποίηση του πελάτη, στην καθαριότητα του ξενοδοχείου, προσφέροντας άψογες υπηρεσίες και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή σε όλες τις απίστευτες προσφορές μας, από τα τυχερά παιχνίδια και την ψυχαγωγία στη γαστρονομία και τη νυχτερινή ζωή, και ακόμα περισσότερα» είπε ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Mohegan Sun, Ray Pineault. «Και οι τρεις διακρίσεις είναι η αληθινή απόδειξη της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης της καταπληκτικής μας ομάδας εδώ στο νοτιοανατολικό Connecticut».

Οι υποψήφιοι για τα 10 Καλύτερα Βραβεία Αναγνωστικού Κοινού του USA Today επιλέχθηκαν από μια επιτροπή που περιλαμβάνει συντάκτες από το USA Today και το & 10Best.com, καθώς και σχετικούς ειδικούς συνεργάτες. Οι αναγνώστες ψήφισαν τους υποψήφιους που προτιμούσαν μέσα σε ένα διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.

Η βράβευση του ξενοδοχείου στην πρώτη θέση φτάνει αμέσως μετά το πρόσφατο λανσάρισμα του Aspire, του πολυτελούς ξενοδοχείου του Mohegan Sun που στεγάζεται μεταξύ του 31ου – 36ου ορόφου στο Sky Tower. Η πολυτελής ανακαίνιση περιλαμβάνει ιδιωτική υπηρεσία και check-in, υπηρεσίες μπάτλερ, την παροχή ενός δώρου εντός του δωματίου, και πρόσβαση στον ολοκαίνουργιο χώρο τροφίμων και ποτών «Thirty Three» που είναι εφοδιασμένο με τραπέζια για blackjack, υπέροχο φαγητό, τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης για το μεγάλο παιχνίδι και τεράστια θέα της εξοχής στη Νέα Αγγλία από τον 33ο όροφο του Sky Tower.

H Mohegan Sun Arena των 10.000 θέσεων, έδρα της ομάδας γυναικείου μπάσκετ Connecticut Sun του WNBA’s καθώς και της Εθνικής Ομάδας Λακρός New England Black Wolves, που φιλοξενεί περισσότερες από 100 συναυλίες ετησίως, πρόσφατα έλαβε το βραβείο «Arena of the Year» στα Βραβεία της Ακαδημίας Μουσικής Country 2019. O Tom Cantone, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Mohegan Gaming & Entertainment’s για τα Sports & Entertainment, που επιβλέπει την Mohegan Sun Arena, επίσης αναδείχτηκε στην πρώτη All-Stars list του VenuesNow για το 2019, η οποία αναγνωρίζει τα 50 καλύτερα στελέχη που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε βασικούς τομείς της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας και θα συνεχίσουν να τη διαμορφώνουν για τα επόμενα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα ξενοδοχεία του Mohegan Sun’s hotel & spa, επισκεφθείτε το Hotel, Spa & Golf και για τα επερχόμενα κωμικά και ψυχαγωγικά event του Mohegan Sun συμπεριλαμβανομένου του 8th Annual Sun Brewfest που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου, επισκεφθείτε το Mohegan Sun Entertainment.