Το Adopt-a-School αποτελεί την τελευταία πρωτοβουλία που ανέλαβε η ομάδα εθελοντών του Πλαισίου #plai_sou, ώστε να δώσει χρώμα στην επιστροφή στα θρανία που ομολογουμένως αποτέλεσε πρόκληση για πολλούς τη φετινή χρονιά. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την υιοθέτηση ενός σχολείου και την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων αυτού προς όφελος των μαθητών. Τη μετουσίωση του Adopt-a-School αποτέλεσε η πρώτη καθολική ανακαίνιση μιας άδειας αίθουσας στο 52ο ΓΕΛ Αθηνών, η οποία μεταμορφώθηκε σε STEM Βιβλιοθήκη που σκοπό έχει να φιλοξενήσει τη φαντασία και τις ιδέες των μελλοντικών επιSTEMόνων μας.

Και το όνομα αυτής… STEM Library! Μια αίθουσα εσωτερικώς σχεδιασμένη με έμφαση στη λειτουργικότητα και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, πλήρως αναδιαμορφωμένη στα πρότυπα της μεθοδολογίας STEM (Φυσικές Επιστήμες – Τεχνολογία – Μηχανική – Μαθηματικά) και εξοπλισμένη με 3D εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα και προτζέκτορα, VR γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, laptops, STEM εκπαιδευτικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό και DIY (Do It Yourself) -για χειροτεχνίες και κατασκευές- υλικό.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου», με το όραμα ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού χώρου που θα υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, προτρέποντας στη δημιουργική χρήση σύγχρονων εργαλείων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στην τελετή παράδοσης της STEM Βιβλιοθήκης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, που έλαβε χώρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε την αξία της πρωτοβουλίας αυτής, προσκαλώντας περισσότερους συμμάχους να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο: «Όταν καταφέρνουμε να κάνουμε βήματα μπροστά για την εκπαίδευση, μπορούμε όχι μόνο να ελπίζουμε σε μία καλύτερη πόλη αλλά να τη δημιουργήσουμε.»

Ακόμη, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΛΑΙΣΙΟ, Κώστας Γεράρδος, δήλωσε σχετικά:

«Η ολοκλήρωση της πρώτης STEM βιβλιοθήκης μας γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Το μέλλον ανήκει στα παιδιά και οφείλουμε να τα προικίσουμε με όλα τα απαραίτητα εφόδια για να το κατακτήσουν».