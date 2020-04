Καθώς τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας συνεχίζονται μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Μαΐου, η ασφαλιστική εταιρία αποφάσισε να δώσει παράταση και στην προσφορά της, ώστε να υποστηρίξει όσο περισσότερο μπορεί τον καταναλωτή στην προσπάθεια που καταβάλει τις τελευταίες εβδομάδες, μένοντας σπίτι.

Σε μία παράλληλη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, η Hellas Direct προσφέρει δώρο Οδική Βοήθεια στους εργαζόμενους που συνεχίζουν να δουλεύουν εκτός σπιτιού, σε δυσχερείς συνθήκες, με στόχο να ενισχύσει την προσπάθειά τους. Επιπλέον, αντιλαμβανόμενη την έντονη μοναξιά που προκαλούν οι αυστηρές συνθήκες εγκλεισμού, ειδικά στις πιο ευάλωτες ομάδες όπως είναι αυτή των ηλικιωμένων, η ομάδα της Hellas Direct έχει δημιουργήσει μία αποκλειστική γραμμή τηλεφωνικής, ουσιαστικά, συντροφιάς για όσους θέλουν απλώς να κουβεντιάσουν ή να συζητήσουν και να σπάσουν τη μονοτονία της καθημερινότητάς τους. Έτσι δίνει το μήνυμα ότι κανένας και καμία δεν χρειάζεται να μένει αποκλεισμένος, από έστω και μία τηλεφωνική κουβέντα.

«Αφουγκραζόμαστε και κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας αλλά και του καταναλωτικού κοινού ευρύτερα. Άλλωστε, δεν είναι μια ξεχωριστή ή άλλη κατηγορία ανθρώπων από εμάς. Βιώνουμε το ίδιο άγχος για εμάς και τους αγαπημένους μας και αντιλαμβανόμαστε το αίσθημα αβεβαιότητας και αναμονής που τους διακατέχει. Δε θα μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι, οι κινήσεις μας ήταν άμεσες, όπως και η πρόσφατή μας πρωτοβουλία να παρατείνουμε τη διάρκεια προσφοράς του 1 μήνα δώρο που παρέχουμε στην ασφάλεια αυτοκινήτου», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Hellas Direct, Αλέξης Πανταζής.

«Αναλάβαμε αυτήν την πρωτοβουλία με στόχο να μπορέσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην ελάφρυνση της σκληρής - για πολλούς - αλλά προσωρινής καθημερινότητας που βιώνουμε. Με την ίδια λογική κινηθήκαμε και με την προσφορά δώρου Οδικής Βοήθειας σε όλους τους εργαζόμενους ήρωες που μας κάνουν να αισθανόμαστε ασφαλείς αυτήν τη δύσκολη περίοδο αλλά και με τη δημιουργία μιας καινούριας τηλεφωνικής γραμμής Κατά της Μοναξιάς στον Κορονοϊό, απευθυνόμενη σε όσους έχουν ανάγκη για μία έστω και τηλεφωνική κουβέντα. Θέλουμε ως ασφαλιστική εταιρία να παρέχουμε κι εμείς με τη σειρά μας μια αίσθηση ασφάλειας, όχι μόνο στους πελάτες μας, αλλά σε όσους μπορούμε να την προσφέρουμε», σχολίασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Hellas Direct, Αιμίλιος Μάρκου.

Καθώς βασίζεται σε digital διαδικασίες και χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας με τον πελάτη της - με email, μέσω chat, τηλεφωνικά στο 212 222 9999, ακόμη και μέσα από τα Social Media - η Hellas Direct μπόρεσε να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα δεδομένα «κοινωνικής απομόνωσης» και να εξασφαλίσει την ομαλή της λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη της. Ειδικά για τις περιπτώσεις που στέλνει βοήθεια στους οδηγούς, είτε λόγω ατυχήματος είτε λόγω βλάβης, έχει λάβει δραστικά μέτρα ώστε να προστατεύονται και οι εργαζόμενοι και ο ίδιος ο πελάτης.

Η Hellas Direct είναι μία αμιγώς digital ασφαλιστική εταιρία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και τη χρήση advanced analytics. Έχει την υποστήριξη μίας μακράς λίστας κορυφαίων επενδυτών, όπως η Portag3 Ventures, ο IFC (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), η Endeavor Catalyst, ο πρώην οικονομολόγος της Goldman Sachs Lord O'Neill και ο βετεράνος στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton. Και αντλεί έμπνευση από το άριστο λειτουργικό μοντέλο της Amazon, με στόχο να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο μοντέλο στην ασφαλιστική αγορά. Πρόσφατα διακρίθηκε ως μία από τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη για το 2019, από τους Financial Times. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε για δεύτερη φορά ως Best Workplace από το Great Places to Work.