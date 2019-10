Για μία ακόμη χρονιά, η Bergmann Kord στήριξε την κοινωνική πρωτοβουλία «Pink the City», που διοργάνωσε για 7η χρονιά στην Πάτρα, ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Νομού Αχαϊας «Άλμα Ζωής».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, στο κέντρο της πόλης – το οποίο «ντύθηκε» στα ροζ -, με τη συμμετοχή χιλιάδων γυναικών και όχι μόνο.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να στείλει ένα μήνυμα απομυθοποίησης του καρκίνου του μαστού, αλλά και ενημέρωσης για την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσής του.

Στο πλαίσιο της στήριξης του «Pink the City 2019», η Bergmann Kord συμμετείχε με ειδικό περίπτερο στην κεντρική πλατεία της Πάτρας, από το οποίο στελέχη της Κλινικής ενημέρωναν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Μεταμόσχευση Μαλλιών, αλλά και για την κοινωνική διάσταση της πρωτοβουλίας «Hair for Help», την οποία υπηρετεί πιστά τα τελευταία χρόνια η Bergmann Kord, μέσω της τεχνολογίας Hollywood on Streets (HOS-2), που είναι ειδικά σχεδιασμένη για ογκολογικούς ασθενείς.

Την τελετή έναρξης του «Pink the City 2019» παρουσίασε για μια ακόμη χρονιά η Χριστίνα Λαμπίρη, στην οποία απονεμήθηκε την προηγούμενη μέρα, σε ειδική τελετή, ο τιμητικός τίτλος της Πρέσβειρας Τιμής του Συλλόγου Άλμα Ζωής του Νομού Αχαϊας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη δήμαρχοι, νομάρχες, βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων, σωματείων και επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.