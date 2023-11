O Jorge Huguet Rodriguez, Territory Lead & Marketing Director της Sony Interactive Entertainment μιλά για την πρωτοποριακή κονσόλα Playstation 5, για τις προσφορές ενόψει της Black Friday και για την σημασία που έχει η ελληνική αγορά για την Sony Interactive Entertainment.

Το στοίχημα του Sony Playstation να μας μυήσει στον μαγικό κόσμο του gaming αναλύει ο Jorge Huguet Rodriguez, Territory Lead & Marketing Director Iberia, Mediterráneo, Adriático & Balkanes της Sony Interactive Entertainment σε συνέντευξή του στο Insider.gr Το υψηλόβαθμο στέλεχος της Sony, απαρριθμώντας τoυς αποκλειστικούς και δημοφιλείς τίτλους παιχνιδιών που κερδίζουν τις προτιμήσεις της μεγάλης κοινότητας του PS5, μιλά για τις προσφορές που υπάρχουν δαθέσιμες ενόψει της Black Friday, για την ανταπόκριση του κοινού στο νέο PlayStation Portal αλλά και για την σημασία της ελληνικής αγοράς για την Sony.

-Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στο κοινό σας με την πρόσφατη καμπάνια «Heartbeat» του PlayStation; Πώς έχετε εξελίξει την εμπορική σας στρατηγική τα τελευταία χρόνια ώστε να απαντά στις αλλαγές που υφίσταται η βιομηχανία των παιχνιδιών;

Με το πιο πρόσφατο βίντεο μας, καλωσορίζουμε τους gamers παγκοσμίως να εξερευνήσουν τον ενθουσιασμό του gaming με το Playstation 5. Η συγκεκριμένη καμπάνια αποτυπώνει το εύρος των συναισθημάτων που μπορούν να βιώσουν οι παίκτες καθώς εξερευνούν τον μαγικό αυτό κόσμο, από τον φόβο που θα νιώσουν όταν θα έρθουν αντιμέτωποι με έναν Clicker από το The Last of Us Part I, μέχρι την χαρά όταν θα συναντήσουν τα mooncalves από το Hogwarts Legacy ή όταν θα γίνουν φίλοι με έναν frost wolf στο FINAL FANTASY XVI.

Προτεραιότητα άλλωστε σε εμάς στο PlayStation είναι να ακούμε την κοινότητα των παικτών και να παρέχουμε πάντα το καλύτερο δυνατό ψυχαγωγικό περιεχόμενο στους καταναλωτές. Αυτή είναι και η βάση της στρατηγικής μας. Είμαστε ευγνώμονες για την υπέροχη αυτή κοινότητα των gamers που μας ακολούθησε στο ταξίδι του PS5 και αγκάλιασε τις εκπληκτικές εμπειρίες που προσφέρει.

-Καθώς πλησιάζουμε στην εορταστική περίοδο και τη Black Friday, κρίσιμες περιόδοι τόσο για το PlayStation όσο και για την αγορά ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών ειδών εν γένει, ποιες είναι οι προσδοκίες ή οι προβλέψεις σας; Υπάρχει επαρκές απόθεμα για να καλυφθεί ενδεχόμενη αυξημένη ζήτηση;

Η φετινή εορταστική περίοδος, ξεκινώντας από την Black Friday, θα είναι από τις καλύτερες εορταστικές περιόδους στην ιστορία του PlayStation. Είμαστε ήδη πολύ ικανοποιημένοι από την άνοδο των πωλήσεων του PS5 και ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα νέα τους επόμενους μήνες.

Όσο για το απόθεμα είναι σίγουρα επαρκές για να καλύψει τη ζήτηση όλων όσοι θέλουν να αγοράσουν ή να κάνουν ένα ξεχωριστό δώρο τις φετινές γιορτές. Τις προσδοκίες μας ενισχύει και το γεγονός ότι οι χρήστες έχουν ήδη αγκαλιάσει τις τεχνολογικές καινοτομίες της νέας κοσνόλας, όπως η ενισχυμένη εμπειρία της εμβύθισης που προσφέρει η απτική ανάδραση και ο νέος σχεδιασμός του ασύρματου χειριστηρίου DualSense.

Με εκπληκτικές προσφορές και πάνω από 2.500 παιχνίδια διαθέσιμα - από καινοτόμες ανεξάρτητες παραγωγές έως blockbusters ΑΑΑ - είναι σίγουρο ότι οι λάτρεις του PS5 θα μείνουν απασχολημένοι. Να σας θυμίσω ότι στα νέα παιχνίδια του PS5 περιλαμβάνονται τα Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, EA Sports FC 24 και πολλά άλλα.

Οι νέοι ταλαντούχοι προγραμματιστές μας έχουν δημιουργήσει εξαιρετικούς νέους κόσμους προς εξερεύνηση που προσφέρονται αποκλειστικά στο PS5. Θα έλεγε κανείς ότι έχουν αναπτύξει την καλύτερη σειρά παιχνιδιών στην ιστορία του PlayStation, όπως το God of War Ragnarök, το Final Fantasy 16, το Horizon Forbidden West, το The Last of Us Part I και το Returnal. Και φυσικά υπάρχουν και παιχνίδια που απευθύνονται σε κάθε ηλικία όπως το Gran Turismo 7, το Ratchet & Clank: Rift Apart και το Sackboy: A Big Adventure.

-Στα πιο πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματα της Sony, υπήρξε αύξηση στις αποστολές PS5 και αύξηση στον αριθμό των ενεργών μηνιαίων χρηστών. Υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά για την ελληνική αγορά;

Είμαστε ενθουσιασμένοι και περήφανοι για την αγάπη και την υποστήριξη που έχουν δείξει οι Έλληνες στο PlayStation όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε πάντα να τους ανταποδίδουμε αυτή την αγάπη και την εκτίμηση και τους ευχαριστούμε για την υποστήριξή τους. Όσον αφορά τους αριθμούς πωλήσεων, δεν μπορούμε δυστυχώς να συζητήσουμε τοπικά στοιχεία.

-Πόσα παιχνίδια σας προσφέρονται με ελληνικούς υπότιτλους και ηχογράφηση;

Δίνουμε μεγάλη αξία στην προσαρμογή των παιχνιδιών μας στην κάθε αγορά και στόχος μας είναι να παρέχουμε στους παίκτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν παιχνίδια στη μητρική τους γλώσσα.

Οι Έλληνες πάντα εκτιμούσαν το γεγονός ότι η πλειονότητα των βασικών πρωτογενών μας τίτλων, όπως το God of War ή το Marvel's Spider-Man 2, υπάρχουν διαθέσιμα και στα ελληνικά, είτε με ελληνικούς υπότιτλους είτε με ελληνικούς υπότιτλους και μεταγλώττιση. Ακόμη και οι παίκτες που προτιμούν τις αγγλικές φωνές, μας έχουν επαινέσει που προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα.

Πέρα από την ικανοποίηση των παικτών μας όμως, η εξέλιξη αυτή έχει βοηθήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια ηθοποιούς, στούντιο ηχογράφησης, ηχολήπτες και άλλα μέλη της συγκεκριμένης βιομηχανίας να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, σε έναν τομέα που δεν ήταν τόσο προηγμένος στην Ελλάδα. Άρα είμαστε διπλά περήφανοι που πρωτοπορούμε σε αυτόν τον τομέα.

-Ποια ήταν η ανταπόκριση του κοινού για το PlayStation Portal, όπως φάνηκε από τις προπαραγγελίες και πότε αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα;

Το PlayStation Portal θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στις 12 Ιανουαρίου. Αν και δεν μπορούμε να δώσουμε τοπικά στοιχεία πωλήσεων ή προπαραγγελιών, μπορώ να σας πω ότι η κοινότητά μας υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό αυτή την πρωτοποριακή συσκευή, η οποία είναι η πρώτη της κατηγορίας που προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση. Είναι δε ιδιαιτέρως χρήσιμη για οικογένειες που πρέπει να μοιραστούν την τηλεόραση του σαλονιού τους ή απλά θέλουν να παίξουν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

- Τι περιμένουμε για την συνέχεια από την Sony τόσο σε επίπεδο νέων προϊόντων όσο και περιφερειακών; Θα αξιοποιεί κάποιο από αυτά τεχνολογίες αιχμής όπως η εικονική πραγματικότητα ή η τεχνητή νοημοσύνη;

Το PS5 είναι ένα από τα πιο καινοτόμα προϊόντα που έχουμε κατασκευάσει μέχρι σήμερα και ήταν πάντα μέρος της στρατηγικής μας να προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων και αξεσουάρ που θα συμπληρώνουν την κονσόλα μας. Όσο για την καινοτομία είναι ριζωμένη στο DNA της εταιρείας εμπλουτίζοντας πολλές διαφορετικές συσκευές που ενισχύουν την εμπειρία του PS5, όπως το PlayStation Portal Remote Player, το πρώτο ειδικό τηλεχειριστήριο- PlayStation Pulse Explore τα ασύρματα ακουστικά Pulse Elite, το PlayStation VR2 ή το DualSense Edge.

-Ποιες είναι οι τάσεις που απασχολήσουν στο μέλλον την βιομηχανία των παιχνιδιών; Και πώς διαφοροποιείται το PlayStation σε αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά;

Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι τις μελλοντικές δυνατότητες, αλλά σήμερα, είμαι ευχαριστημένος που βλέπω όλες τις ελκυστικές προσφορές που έχουμε διαθέσιμες για τους παίκτες μας και ενθουσιασμένος για τη φετινή περίοδο των διακοπών.