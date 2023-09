Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας διοργανώνει το 8o Συνέδριο για την Ενεργειακή Μετάβαση

«Rethinking Energy: The new state of play for a secure and sustainable future».

Το 8th HAEE Energy Transition Symposium «Rethinking Energy: The new state of play for a secure and sustainable future» θα πραγματοποιηθεί για 8η συνεχή χρονιά στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και θα διαρκέσει από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Συνέδριο, που έχει γίνει πια θεσμός στον ενεργειακό διάλογο, θα συγκεντρώσει μια πληθώρα διακεκριμένων προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources, U.S. Department of State, Αλεξάνδρα Σδούκου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αριστοτέλης Αιβαλιώτης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Μαρία Σπυράκη, Μέλος Ευρωκοινοβουλίου, Γιώργος Τζ. Τσούνης, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, Matthew Lodge, Πρέσβης της Μεγ. Βρετανίας στην Ελλάδα, Susanna Terstal, Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Ελλάδα και Laurence Auer, Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος ΡΑΕ.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι δομημένο σε 10 θεματικούς πυλώνες, που καλύπτουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα του ενεργειακού γίγνεσθαι:

Ρυθμιστικές Προκλήσεις και Νέες Αγορές Ενέργειας,

Πράσινες και Βιώσιμες Επενδύσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ,

Συνέργειες και Επενδυτικές Ευκαιρίες προς το 2030,

ESG και Μετασχηματισμός του Ενεργειακού Τομέα,

Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του Φυσικού Αερίου και του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου,

Ενεργειακή Αποδοτικότητα,

Πράσινες Τεχνολογίες και το Υδρογόνο,

Απανθρακοποίηση των Νησιών,

Αξιοποίηση των εθνικών πόρων Υδρογονανθράκων,

Γεωπολιτική και η Ενεργειακή Ασφάλεια στην ΝΑ Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου διαμορφώνεται σε συνεργασία με Οργανισμούς και δεξαμενές σκέψης του τομέα της ενέργειας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Atlantic Council, το Global Gas Centre, το Energy Policy Research Foundation, το New Energy Business School, την SolarPower Europe, το ΕΚΕΤΑ, το European Public Law Organization και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού.

Για την Ατζέντα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ

Για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο από κοντά, εγγραφείτε εδώ.

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός και επαγγελματικός οργανισμός, που ενεργεί ως ένα διεπιστημονικό φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στο θέμα της ενέργειας. Ο Οργανισμός είναι η επίσημη θυγατρική του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργειακής Οικονομίας και έχει ως στόχο να προάγει τη διασύνδεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον ενεργειακό τομέα. Διοργανώνει υψηλού βεληνεκούς συνέδρια με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, πολιτικών και αναγνωρισμένων στελεχών της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες ενημέρωσης και κατάρτισης με την παραγωγή έρευνας και μελετών.