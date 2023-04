BOX NOW & Simpler απογειώνουν την εμπειρία πελατών στις διαδικτυακές αγορές

Η Simpler και η BOX NOW προχωρούν σε συνεργασία για την παροχή μιας “click and collect” λειτουργικότητας στα e-shops.

Η Simpler, η καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει ως στόχο να απλοποιήσει τις online αγορές, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την συνεργασία της με την BOX NOW , την πράσινη πρωτοπόρο start up, που προσφέρει ευελιξία στις παραδόσεις δεμάτων μέσω Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής σε ηλεκτρονικά καταστήματα και εταιρείες ταχυμεταφορών πανελλαδικά. Μέσω αυτής της συνεργασίας,περισσότερα από 1400 σημεία παραλαβής δεμάτων (Lockers) της BOX NOW είναι διαθέσιμα άμεσα με τη λύση one-click checkout που προσφέρει η Simpler, κατά συνέπεια οι έμποροι που συνεργάζονται με τις δύο εταιρείες προσφέρουν στους πελάτες τους μία σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εμπειρία ψηφιακών αγορών.

Η παραπάνω συνεργασία εναρμονίζεται με το όραμα των δύο εταιρειών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εστιάζοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, αφού πλέον ο τελικός πελάτης μπορεί με ένα click να ολοκληρώσει την αγορά του ταχύτερα από κάθε άλλο τρόπο και να παραλάβει την επόμενη κιόλας ημέρα!

Σχετικά με τη Simpler

Η Simpler, μέσω της υπηρεσίας της one click checkout, απλοποιεί τη διαδικασία ολοκλήρωσης διαδικτυακών αγορών, προσφέροντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις αγορές τους με ένα μόνο click, χωρίς την ανάγκη συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων κάρτας. Η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με περισσότερους από 80 εμπόρους σε Ελλάδα, Αγγλία και Ισπανία, οι οποίοι δουλεύοντας με τη Simpler έχουν παρατηρήσει μία μέση βελτίωση της τάξης του 36% στις πωλήσεις τους. Μέσω της συνεργασίας με τη BOX NOW , οι καταναλωτές μπορούν τώρα να επιλέξουν να παραλάβουν τις παραγγελίες τους στην πλησιέστερη θυρίδα παραλαβής.

«Η συνεργασία με τη BOX NOW είναι στρατηγικής σημασίας για εμάς, καθώς πλέον παρέχουμε στους συνεργάτες μας τη δυνατότητα να προσφέρουν μία μέθοδο παράδοσης η οποία είναι γρήγορη, αξιόπιστη και βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία των πελατών τους.», δήλωσε η Ράνια Λάμπρου, συνιδρύτρια & CEO της Simpler. «Συνδυάζοντας την ψηφιακή μας πλατφόρμα, που στοχεύει να διευκολύνει την διαδικασίας ολοκλήρωσης αγορών, με φυσικά σημεία παραλαβής δεμάτων της BOX NOW , είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για τους πελάτες των εμπόρων που συνεργάζονται μας».

Σχετικά με τη BOX NOW

Η BOX NOW είναι η κυρίαρχη εταιρεία στο χώρο διαχείρισης μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων, τις γνωστές θυρίδες. Η εταιρεία διατηρεί το πυκνότερο δίκτυο στην Ελλάδα με 1.400 BOX NOW Lockers και 45.000 θυρίδες πανελλαδικά, ενώ συνεργάζεται με πάνω από 600 εμπόρους.

Τα BOX NOW lockers τοποθετούνται σε κομβικά σημεία της πόλης, ώστε ο καταναλωτής να έχει ο ίδιος πρόσβαση 24/7 στο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής και στο δέμα του, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, εύκολα και απλά. Με άλλα λόγια, προσφέρει ασφάλεια, ανεξαρτησία και ελευθερία στη διακίνηση και παράδοση δεμάτων παντού και πάντα, όπου και όταν θέλει ο καταναλωτής-πελάτης!

Μέσω των υπηρεσιών της BOX NOW οι έμποροι μπορούν να προσφέρουν την πιο ευέλικτη επιλογή παράδοσης παραγγελιών στους πελάτες τους, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Η ευελιξία που προσφέρει η παράδοση σε θυρίδες την καθιστά πολύ ψηλά στις επιλογές των καταναλωτών, ενώ μέσω της αξιόπιστης λειτουργίας της υπηρεσίας, μειώνονται σημαντικά τα παράπονα για καθυστερημένες παραδόσεις προϊόντων, τα οποία αποτελούν μεγάλο πονοκέφαλο για τους εμπόρους.

«Η BOX NOW, ως καινοτόμος start-up, στέκεται δίπλα σε εταιρείες όπως η Simpler με κοινό όραμα την βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή στον ψηφιακό κόσμο. Η ικανοποίηση πελάτη αποτελεί για εμάς πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Χρήστος Παπανδρόπουλος, CMO της BOX NOW .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Simpler και τις λύσεις που προσφέρει η εταιρεία για επαγγελματίες του eCommerce και Retail, επισκεφτείτε το [www.simpler.so].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BOX NOW και τις συγχρονες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων επισκεφτείτε το [

www.boxnow.gr