Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 3rd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 στο DIVANI CARAVEL Hotel.

Η δημιουργία κουλτούρας Diversity & Inclusion (διαφορετικότητας και συμπερίληψης) στον εργασιακό χώρο μέσω της σταθερής δέσμευσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών (ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δομή τους) προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο όταν αυτή ενσωματωθεί στο σύνολο των λειτουργειών μιας εταιρείας και αποτελέσει καθημερινή πρακτική χωρίς παρεκκλίσεις.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Η δημιουργία κουλτούρας Diversity & Inclusion στην εταιρεία – οργανισμό δημιουργεί ταλέντα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Ενδυνάμωση του D&I στην Διοίκηση: D&I πρακτικές ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα -αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή και οικοδόμηση συμπεριφορών και σχετικών πρακτικών, ανάπτυξη και εξέλιξη εργαζομένων χωρίς αποκλεισμούς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Executives Panel. Ο ρόλος των αόρατων εμποδίων, των μη συνειδητών προκαταλήψεων (unconscious bias) των στερεοτύπων και ο ρόλος των ανδρών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

D&I Case Studies

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων

Γενικοί Διευθυντές

Διευθυντές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Heads of Diversity & Inclusion

Διευθυντές Marketing και Επικοινωνίας

Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Εθελοντικές Οργανώσεις

Ακαδημαϊκοί

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Συρεγγέλα Μαρία, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων

Αγγέλη Αγγελική, Chief Portfolio Value Officer, Roche (Hellas) S.A.

Βουλγαρίδου Χρύσα, Αντιπρόεδρος, Ελληνική Ένωση Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό

Γκαλή Μαρία Ρίτα, CEO, DESFA SA – Hellenic Gas Transmission System Operator

Γλαβά Κατερίνα, Partner, Consulting, Deloitte

Δημοπούλου Μαρία, Δ/ντρια Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.

Εμίρη Θάλεια, Δ.Ν. Δικηγόρος, Επικεφαλής Νομική Σύμβουλος Alpha Bank

Ιωαννίδου Μαρία, Μέλος, Lean in Network Greece (Athens) - Μέλος, the Boardroom

Καλογεροπούλου Μαρία, Head of HR, TOYOTA HELLAS – Μέλος Δ.Σ. ΣΔΑΔΕ Έφορος Οικονομικών

Μαρκάκη Ντιάνα, CEO, the Boardroom

Μαρτσέκη Νατάσα, Board Member & Secretary General The Non-Executive Directors Club in Greece

Μαλλέρου Νάνσυ, Coach, Ομιλήτρια, Συγγραφέας

Νικολάου Ζέφη, Γ. Γραμματέας, Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), Ανώτερο Τραπεζικό Στέλεχος

Παπαδονικολάκη Έλενα, Founding member & Chair of the Greek Chapter, the Boardroom

Σουλογιάννη Μαριλένα, HR Director, Edenred Greece

Σουλή Ελίνα, Γ. Γραμματέας, WISTA HELLAS, Deputy Head of Office, Associate Director-Claims, Britannia P&I Club

Τζέμου Αγγέλικα, Μέλος ΔΣ & Head of HR, Bayer Greece

Χουλιάρας Βασίλειος, HR Director Eastern Europe, Barilla Group - Member of the BoD of Barilla Hellas

Συντονιστής του συνεδρίου θα είναι ο δημοσιογράφος και δικηγόρος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Silver Sponsor: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ

Communication Sponsors: Jenny.gr, SAY yes to the press, CrisisMonitor, Epixeiro.gr

Οι εργασίες του 3rd WOMEN FORUM τελούνται υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, τoυ the Boardroom, του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), της Wista Hellas και του Hellenic Association of Women (HAWCT).

Ώρα διεξαγωγής: 10:00 – 16:00

