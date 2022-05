Οδ. Αθανασίου - The Ellinikon Experience Centre: Το μεγαλύτερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο Κέντρο Επισκεπτών αστικής ανάπτυξης στον κόσμο

Την ξενάγηση στο εντυπωσιακό Κέντρο Επισκεπτών του Ελληνικού πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου.

Το The Ellinikon Experience Centre, το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό Κέντρο Επισκεπτών στον κόσμο, υποδέχθηκε χτες εκπροσώπους της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μια μοναδική ξενάγηση στο εμβληματικό έργο ανάπλασης του Ελληνικού. Το Experience Centre, που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του από τη Lamda Development, περιλαμβάνει μοναδικά φυσικά και τεχνολογικά εκθέματα και καινοτόμες βιωματικές δράσεις για να ταξιδέψει τους επισκέπτες στο μέλλον μιας έξυπνης, πράσινης πόλης, αυτής του The Ellinikon.

Το The Ellinikon Experience Centre επισκέφτηκαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ταγαράς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης καθώς και άλλοι εκπρόσωποι από τον πολιτικό κόσμο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Την ξενάγηση στο εντυπωσιακό Κέντρο Επισκεπτών του Ελληνικού πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα στο The Ellinikon Experience Centre, το μεγαλύτερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο Κέντρο Επισκεπτών αστικής ανάπτυξης στον κόσμο. Το Experience Centre αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το όραμά μας. Γι’ αυτό λοιπόν σας καλώ όλους να έρθετε εδώ και να το ζήσετε μαζί μας».

Μέσα από τις πέντε θεματικές ζώνες του Experience Centre, με τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και τις καινοτόμες βιωματικές εμπειρίες, που αντλούν έμπνευση από την ιστορία και τη φυσική ομορφιά της περιοχής, το όραμα και όλα τα έργα της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, «ζωντάνεψαν» μπροστά στα μάτια των καλεσμένων.

Πιο συγκεκριμένα, είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στην πλούσια κληρονομιά του χώρου και στα εντυπωσιακά έργα που συνθέτουν τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του The Ellinikon στη μεγαλύτερη μακέτα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, μεγέθους 45 τ.μ.. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν στο μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης και στην αναβαθμισμένη ακτογραμμή και στη μαρίνα του The Ellinikon. Επίσης, γνώρισαν τις νέες, «έξυπνες» και βιώσιμες τεχνολογίες που θα αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και «συνδεόμαστε», στη νέα πράσινη πόλη που δημιουργείται στο Ελληνικό. Τέλος, στο The Ellinikon Experience Centre επισκέφτηκαν ένα «έξυπνο» σπίτι του μέλλοντος.

Το The Ellinikon Experience Centre, που στεγάζεται σε ένα από τρία υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας – που έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως νεότερα μνημεία – υποδέχεται καθημερινά το κοινό, από τις 11:00 μέχρι και τις 22:00. Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται προκράτηση θέσης (εδώ). Η πρόσβαση είναι εύκολη, από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στη στάση Μετρό Ελληνικό. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, υπάρχει χώρος ελεύθερης στάθμευσης στο Πάρκο, ο οποίος εξυπηρετεί και τους επισκέπτες του Experience Centre.