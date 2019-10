Στο…δρόμο του μεταξιού ετοιμάζεται να βαδίσει σε λίγες μέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ετοιμάζεται για το ταξίδι του Σανγκάη, προκειμένου να συμμετάσχει στην έκθεση China International Import Expo 2019, από τις 3 ως και τις 6 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης που έχει τεθεί επικεφαλής της ελληνικής αποστολής δεν θα είναι μόνος, μιας και θα συνοδεύεται από εκπροσώπους 60 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που είτε έχουν δραστηριότητα στην Κίνα είτε ενδιαφέρονται να ανοίξουν την «πόρτα» μιας από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία και η αγροδιατροφή.

Φυσικά, η επίσκεψη έχει και πολιτική διάσταση, μιας και ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια από τις τρεις τιμώμενες χώρες της έκθεσης. Παράλληλα, υπό τον συντονισμό του αρμόδιου υφυπουργού Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, και του προέδρου του Enterprise Greece Γρηγόρη Δημητριάδη, έχουν κλειστεί δεκάδες απευθείας συναντήσεις εργασίας μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια τόνωσης των διμερών σχέσεων και του ανοίγματος διαύλου μεταξύ των δύο αγορών.

Ακόμα, η ελληνική πλευρά αναμένεται να διοργανώσει στις 4 Νοεμβρίου ένα μεγάλο business forum στους χώρους της έκθεσης, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, αλλά και τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κινεζικής κυβέρνησης και στελεχών μεγάλων κινεζικών επιχειρήσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των Κινέζων υπερέβη κατά πολύ τις προσδοκίες της κυβέρνησης.

Όπως επισημαίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός και η αποστολή που θα τον συνοδεύει θα επιδιώξουν να συστήσουν την Ελλάδα ως μια δυναμική χώρα που εξέρχεται από την κρίση και προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, λόγω και του εξαιρετικής ποιότητας ανθρωπίνου δυναμικού της, τις υποδομές, αλλά και τη γεωστρατηγική της θέση στο «σταυροδρόμι» τριών ηπείρων.

Μάλιστα, στις επαφές που θα γίνουν, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη θα επισημάνουν ότι θα ληφθούν επιπρόσθετες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση του επιχειρείν στη χώρα. Στις πρωτοβουλίες της Αθήνας περιλαμβάνονται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για την εύκολη σύσταση επιχειρήσεων σε τρία βήματα, η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα θέλγητρα προσέλκυσης κεφαλαίου, αλλά και τα μέτρα για τη διαχείριση «κόκκινων δανείων».

Η επιχειρηματική αποστολή

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του εγχώριου επιχειρείν, ενώ στους χώρους της έκθεσης θα υπάρχει και ένα ξεχωριστό περίπτερο για 26 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Μεταξύ άλλων, στη Σανγκάη θα δώσουν το παρών ο όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, η ΔΕΗ, ο όμιλος Παναγάκου, ο όμιλος Μυτιληναίος, ο όμιλος Κοπελούζου, η κατασκευαστική εταιρεία Τέρνα Α.Ε., η Dynacom του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, η Quest του προέδρου του ΣΕΒ Θεόδωρου Φέσσα, η εταιρεία logistics Goldair, η Eurobank, η Alpha Bank, η κατασκευαστική Ικτίνος, ο όμιλος Apivita, η φαρμακευτική Intermed, ο όμιλος Κορρές, η εταιρεία ανελκυστήρων Kleemann, εταιρείες στο χώρο της ναυτιλίας όπως η Hemexpo, η Selma, η Seabright και η NAP, η εταιρεία ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, η εταιρεία The Heritage που δραστηριοποιείται στον χώρο του πολιτισμού, η εταιρεία στον χώρο του real estate Helasco, η εταιρεία τροφών Γιώτης Α.Ε., η Λουξ της οικογένειας Μαρλαφέκα, η οινοποιεία Τσάνταλη, το Κτήμα Λαζαρίδη, η εταιρεία τροφίμων Κολιός Α.Ε., Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, το Κτήμα Στροφιλιά, η Διόνυσος Α.Ε., το Κτήμα Κατσαρού, η εταιρεία Ζάρος Α.Ε.-Νερά Κρήτης, το αρχιτεκτονικό γραφείο KCA κ.α.

Από την κινεζική μεριά, σε συναντήσεις B2B με ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και στο Business Forum στις 4 του μήνα θα συμμετάσχουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες και όμιλοι, όπως: LONGi Solar Technology Co Ltd, Shanghai Electric, HUAWEI, NARI Corporation, SinoHydro, PowerChinaElectric Power Construction, State Grid of China, COSCO GROUP, CSSC-China Shipbuilding Shipyard Corporation, CSIC-China ShipbuildingIndustrial Corporation, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co, Sekkei Studio-Creative Solutions, Walk the Chat, Freeflow Digital, WeChat.

Πηγή: reader.gr