«Περιμένουμε σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανία από τις ΗΠΑ», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με θέμα: «Greek Insdustry and the New Growth Model: Necessary Reforms» και πρόσθεσε ότι «οι ελληνο-αμερικανικές σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ».

Στην συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε, συμμετείχαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alumil Γεώργιος Μυλωνάς, το μέλος Δ.Σ. της Viohalco Μιχάλης Στασινόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Elpen Pharmaceutical Θεόδωρος Τρύφων, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ ο υπουργός σημείωσε ότι σήμερα ορίσθηκε - και επίσημα - το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας και συνέχισε: «Φτιάξαμε το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας, για να έχουμε μια οργανωμένη και θεσμική συζήτηση, ώστε να κατευθυνθούν επισήμως από τους εμπλεκόμενους συγκεκριμένες προτάσεις προς την κυβέρνηση, για αναλάβει πρωτοβουλίες για τις θεσμικές και άλλες αλλαγές που απαιτούνται».

Αναφερόμενος στη χθεσινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιήσει «αυτά τα πολλά λεφτά που έρχονται στην Ελλάδα για να αλλάξει την οικονομία και το παραγωγικό της μοντέλο». Επιδίωξη είναι, συνέχισε ο ίδιος, να αποτελέσει η βιομηχανία βασικό πυλώνα για την οικονομία μας. Θα δοθούν κίνητρα, ενώ θα γίνει συντονισμένη προσπάθεια να θεραπευτούν οι μεγάλες αδυναμίες. «Αντιλαμβάνομαι ότι μια από τις μεγαλύτερες είναι και η πιο δυσεπίλυτη: είναι το αυξημένο κόστος ενέργειας αλλά και διάφορα άλλα γραφειοκρατικά και χρηματοδοτικά θέματα στα οποία θα είμαστε σίγουρα αρωγοί», είπε ο υπουργός. Πρόσθεσε ότι έχει δημιουργηθεί «το κέλυφος του θεσμικού διαλόγου» και τόνισε πως «οι πόροι που έχουν εξευρεθεί επιταχύνουν την ανάγκη να οργανωθούμε ώστε να μην σπαταληθούν με το συνήθη νεοελληνικό τρόπο. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι σαν να μας δίνει η Ιστορία μια δεύτερη ευκαιρία τύπου δεκαετίας ’80. Εκείνη την χάσαμε, να μην χάσουμε και αυτή».

Για την Ευρώπη ο υπουργός Ανάπτυξης είπε πως διανύει το μεγαλύτερο ιστορικό της άλμα από την ίδρυσή της. «Η απόφαση να βγει και να ζητήσει λεφτά από τις αγορές στο όνομα της Ε.Ε. είναι ιστορικού μεγέθους εξέλιξη, που εμείς που τη ζούμε δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της. Είναι το πρώτο βήμα από μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Τώρα το τρένο ξεκινά και πρέπει να είμαστε μέσα και στα πρώτα βαγόνια. Άρα πρέπει να τρέξουμε».

Για την κρίση του covid και τις επιπτώσεις στην οικονομία ανέφερε: «Το 2020 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, θα είναι μια χρονιά με πάρα πολλά προβλήματα, με επιχειρήσεις που θα κινδυνεύουν να κλείσουν, με έκρηξη της ανεργίας, όλα αυτά θα γίνουν αναπόφευκτα, αλλά όλα αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, αλλά όχι με τρόπο για να διαλύσουμε την κοινωνία μας, αλλά με τρόπο δημιουργικό για να φτιάξουμε την Ελλάδα του μέλλοντος και να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε».

Για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έρχονται, ο υπουργός σημείωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί σχέδιο νόμου για τις start up και την έρευνα και ανάπτυξη που θα δίνει φορολογικά κίνητρα.

«Η κυβέρνηση είναι απολύτως αποφασισμένη να δουλέψει μαζί με την αγορά χωρίς ιδεοληψίες, για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις» είπε. «Αν αξιοποιήσουμε την πολιτική σταθερότητα και τους ευρωπαϊκούς χώρους μπορούμε να φτιάξουμε την Ελλάδα του μέλλοντος».

Από την πλευρά του, ο κ. Μυλωνάς σημείωσε πως κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης η ελληνική βιομηχανία κέρδισε την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, ενώ σημείωσε πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προσδιορίσει η χώρα σε ποιους κλάδους θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη καθετοποίηση.

Ο κ. Στασινόπουλος ανέφερε πως ο ανταγωνισμός είναι πιθανόν να ενταθεί λόγω της κρίσης, ενώ τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν γέφυρες επικοινωνίας με την παραγωγή για την κατανόηση των θεμάτων, στα εργασιακά, στις αδειοδοτήσεις κ.ά.. «Παρά την αποβιομηχάνιση, υπάρχει ένα οικοσύστημα που φέρνει στη χώρα συνάλλαγμα πιο πολύ από το συνάλλαγμα που φέρνει ο τουρισμός» είπε. Σημείωσε δε, πως η χώρα πρέπει να φροντίσει να έχει παραγωγικό οικοσύστημα ως παράγοντα διαχείρισης ρίσκου. «Η Ελλάδα χρειάζεται βιομηχανική πολιτική που να θέτει τις βάσεις για ουσιαστική καινοτομία για να έρθουν επενδύσεις ανταγωνιστικότητας», τόνισε ο κ. Στασινόπουλος.

Από την πλευρά του ο κ. Τρύφων σημείωσε πως υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και σημαντικά προβλήματα. Αναφέρθηκε στο άμεσο και έμμεσο κόστος της μισθοδοσίας και της ενέργειας και στα προβλήματα διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ενώ τόνισε ότι 36 ερευνητικά επενδυτικά προγράμματα ύψους 50 εκατ. ευρώ ενεργοποιήθηκαν εν μέσω κρίσης. Κάλεσε δε, την κυβέρνηση, να μην κυνηγά μόνο τις ξένες επενδύσεις: «Καλό είναι να περιχαρακώσουμε και τις ελληνικές» είπε.

Ο κ. Χαρπαντίδης σημείωσε πως η βιομηχανία έχει στο dna της την καινοτομία, και τόνισε πως η βιομηχανία πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής και να υλοποιηθούν δομικές αλλαγές.