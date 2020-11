Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε κουράγιο στους οπαδούς του, γράφοντας: «Όλα δείχνουν πως τα πάμε πολύ καλά σε ολόκληρη τη χώρα. Σας ευχαριστώ!».

Από τον Λευκό Οίκο παρακολουθεί τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών ο Τραμπ μετά από 14 προεκλογικές συγκεντρώσεις σε μόλις τρεις ημέρες, έχοντας στο πλευρό του φίλους, συγγενείς και συνεργάτες, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Χθες, Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί το Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, ενώ πραγματοποίησε επιλεκτικά και κάποιες τηλεφωνικές παρεμβάσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης πολιτειών κλειδιά για την αναμέτρηση.

