Επεισόδια μικρής κλίμακας ξέσπασαν μεταξύ οπαδών του κινήματος Black Lives Matter και της αστυνομίας, τα οποία οδήγησαν και σε μία σύλληψη. Σημειώνεται ότι οι οπαδοί του κινήματος δήλωσαν «έτοιμοι, να κάτσουν έξω από τον Λευκό Οίκο για εβδομάδες, αν επανεκλεγεί ο Τραμπ».

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Black Lives Matter της Ουάσινγκτον, δίπλα στον Λευκό Οίκο, ένα σημείο της αμερικανικής ομοσπονδιακής πρωτεύουσας που έχει αναχθεί σε σύμβολο αντίστασης κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από το απόγευμα το πλήθος, στην πλειονότητά του υποστηρικτές του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, συγκεντρώθηκε στην εμβληματική λεωφόρο που οδηγεί στον Λευκό Οίκο αναμένοντας την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.

Protesters outside the White House making their case on election night #Election2020 pic.twitter.com/I6hiwYmiPt