Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κατακεραύνωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Ομπάμα εντείνει τις πρωτοβουλίες για να δώσει ώθηση στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην αντιπροέδρου του, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι δυο άνδρες κάθισαν στο ίδιο δωμάτιο, αλλά σε απόσταση, τηρώντας τους υγειονομικούς κανόνες της εποχής του κορονοϊού και ανάρτησαν το βίντεο της συνομιλίας τους στους λογαριασμούς τους στο Twitter.

«Θα μπορούσες να φανταστείς, όταν ήσουν πρόεδρος ότι απλά θα έλεγες: "Δεν είναι δική μου ευθύνη;"», ρώτησε ο Μπάιντεν τον Ομπάμα αναφερόμενος στη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στην πανδημία. «Αυτά τα λόγια δεν βγήκαν από τα στόμα μας όταν ήμασταν στην εξουσία», απάντησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Obama, who wouldn’t even endorse Biden until everyone else was out of the primaries (and even then waited a long time!), is now making a commercial of support. Remember, I wouldn’t even be here if it weren’t for them. I wouldn’t be President. They did a terrible job!