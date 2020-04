Αποδεκτό έκανε, όπως αναμενόταν, η Σύνοδος Κορυφής το πακέτο των 540 δισ. ευρώ που είχε συμφωνηθεί στο τελευταίο Eurogroup, ενώ εκτός τραπεζιού της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών παρέμεινε το θέμα της έκδοσης ευρωομολόγου.

Καταρχήν συμφωνία υπήρξε στο Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery Fund) μεταξύ των ηγετών, αλλά όχι και στον τρόπο χρηματοδότησής του, καθώς Βορράς και Νότος έδειξαν για πολλοστή φοράς πως δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Για το λόγο αυτό η Κομισιόν θα αναλάβει να προτείνει τον τρόπο χρηματοδότησης του Ταμείου.

Ο Νότος ζητά τα χρήματα να δοθούν υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, ωστόσο η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία και η Σουηδία ζητούν να δοθούν τα χρήματα μέσω δανείων. Στις χώρες αυτές συντάσσεται και η Γερμανία που ζητά τη σύνδεση του Ταμείου Ανάκαμψης με τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2017. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ φρόντισε να βγάλει εκτός κάδρου την έκδοση ευρωομόλογου και δεσμεύθηκε στο να υπάρξει ένα τεράστιο πακέτο τόνωσης, κάνοντας λόγο για διπλασιασμό των 540 δισ. ευρώ του Eurogroup.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανέφερε ότι το ποσό του Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να φτάσει τα 1,5 τρισ. ευρώ και να παρέχει επιδοτήσεις στις χώρες μέλη ώστε να διασφαλιστεί μια «συμμετρική απάντηση σε ένα ασύμμετρο σοκ». Σύμφωνα με την ιταλική πρόταση το ποσό αυτό θα προκύψει από την έκδοση ενός μακράς διαρκείας ομολόγου από την Κομισιόν, με εγγυήσεις από τα κράτη μέλη, μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Στη γραμμή του να μην υπάρξει χρηματοδότηση μέσω νέων δανειοδοτήσεων συντάσσεται και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάνοντας έκκληση για τη λήψη ισχυρότερων μέτρων αν θέλουμε να έχει μέλλον το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μετά το πέρας του κορονοϊού. Ο ίδιος ανέφερε πως τα μέτρα διάσωσης της ΕΕ πρέπει να ανέρχονται από 5% έως 10% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πως δεν υπάρχει κοινή αντίδραση και θα διευρυνθούν οι ανισότητες στην ΕΕ. Όπως επεσήμανε η ίδια, τα δημοσιονομικά μέτρα ανάμεσα στα κράτη μέλη μπορεί να αθροίζονται σε 1,8 τρισ. ευρώ, αλλά η κατανομή αυτών είναι ανισομερής ανάμεσα. Η ίδια ανέφερε πως ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνδεθεί με το Recovery Fund και θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Παράλληλα αποφασίστηκε όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν η αύξηση του νέου πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τα επόμενα 2-3 χρόνια από το 1,2% στο 2% του ΑΕΠ, ήτοι 1 τρισ. ευρώ επιπλέον.

