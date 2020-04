Αυτός και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την αμερικανική οικονομία και όχι οι κυβερνήτες των Πολιτειών, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή είναι απόφαση του προέδρου και για πολλούς βάσιμους λόγους. Τούτου λεχθέντος, η κυβέρνηση και εγώ συνεργαζόμαστε στενά με τους κυβερνήτες και αυτό θα συνεχιστεί. Μια απόφαση μου, σε συνεργασία με τους κυβερνήτες και συμμετοχή άλλων, θα παρθεί σύντομα!», τόνισε με tweet του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

....It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly!