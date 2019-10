Νεκρός είναι o διάδοχος του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι στην ηγεσία του ISIS, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε πριν από λίγα λεπτά ένα tweet στο οποίο αναφέρει ότι «ο επικρατέστερος διάδοχος του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι έπεσε νεκρός από αμερικανικά πυρά».

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!