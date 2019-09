Φουντώνουν όσο περνούν οι ώρες τα σενάρια για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βρετανία, ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Ο Μπόρις Τζόνσον έχει συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για τη Δευτέρα και είναι πιθανόν να ζητήσει από τους βουλευτές να ψηφίσουν για την προκήρυξη εκλογών, εάν ψηφίσουν κατά της κυβέρνησής του για το Brexit, σύμφωνα με την πολιτική ρεπόρτερ του BBC Laura Kuenssberg.

«Υπάρχει πραγματική πιθανότητα τώρα ο Τζόνσον να υποβάλει ψήφισμα ζητώντας από τους βουλευτές να ψηφίσουν για εκλογές αυτήν την εβδομάδα. Αυτό θα συμβεί εάν οι αντικυβερνητικοί ψηφίσουν τον νόμο-όχι φυσικά αν χάσουν την ψηφοφορία!», ανέφερε η Kuenssberg.

Παράλληλα, η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Guardian Jessica Elgot έκανε λόγο για «πολύ ισχυρές φήμες» ότι εκλογές θα προκηρυχθούν αυτήν την εβδομάδα για να διεξαχθούν πριν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 31 Οκτωβρίου. «Πολύ ισχυρές φήμες στο Ουέστμινστερ σήμερα ότι εκλογές θα προκηρυχθούν αυτήν την εβδομάδα- με προφορική δέσμευση διεξαγωγής τους πριν από την 31η Οκτωβρίου», έγραψε στο Twitter.

