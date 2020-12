Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ για το Blockchain μόλις δημοσίευσε μια εκτενή μελέτη για την τρέχουσα κατάσταση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος blockchain, η οποία συντονίστηκε από το Institute for the Future (IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η μελέτη αναλύει την τρέχουσα κατάσταση τόσο για την υιοθέτηση όσο και για τη ρυθμιστική αντιμετώπιση των crypto assets στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

Η έκθεση περιλαμβάνει ένα ενημερωτικό δελτίο για κάθε χώρα, αξιολογώντας παράλληλα τη θέση κάθε χώρας ως προς την ωριμότητα του ρυθμιστικού της πλαισίου και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος (βλ. σχήμα).

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι, σε ότι αφορά το επίπεδο ωριμότητας του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, η Κύπρος είναι από τις πρωτοπόρες χώρες της Ευρώπης, έχοντας θέσει σε εφαρμογή από το 2019 εθνική στρατηγική για την υποστήριξη και την προώθηση του blockchain, ενώ η προσπάθεια για την ανάπτυξη της νομοθεσίας αναφορικά με τα crypto assets είναι συνεχής.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος είναι ένα παράδειγμα που αξίζει να εξεταστεί ως προς τις ευκαιρίες που παρέχει στον τομέα της εκπαίδευσης και γίνεται ειδική μνεία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο πρωτοστατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας όχι μόνο το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα (MSc in Blockchain & Digital Currency), αλλά και ένα δωρεάν εισαγωγικό μάθημα (Massive Online Open Course - MOOC) στα ψηφιακά νομίσματα, στο οποίο έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πέραν των 40,000 φοιτητών από 100 χώρες.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γιώργο Γιαγλή, Εκτελεστικό Διευθυντή του Institute for the Future: «Είμαστε περήφανοι που συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπόλοιπους εταίρους στο Παρατηρητήριο Blockchain της ΕΕ για την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται να εναρμονίσει το κανονιστικό πλαίσιο των κρατών-μελών της ΕΕ, με την πρόταση Markets in Crypto Assets (MiCA) που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πού βρίσκεται σήμερα κάθε χώρα στην Ευρώπη. Έχουμε πάρει συνεντεύξεις από δεκάδες εμπειρογνώμονες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και συλλέξαμε στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές πρωτοβουλίες, την κατάσταση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες καθώς και τις κοινότητες χρηστών σε κάθε χώρα. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα είναι η πιο ολοκληρωμένη και ενημερωμένη ανάλυση της κατάστασης του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος blockchain μέχρι σήμερα».

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση.

Σχετικά με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου και Φόρουμ για το Blockchain και του Institute For the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ για το Blockchain (European Blockchain Observatory and Forum - EUBOF) στοχεύει στο να προβάλει τις κυριότερες εξελίξεις της τεχνολογίας blockchain, καθώς και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος blockchain εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου είναι να βοηθήσει την Ευρώπη να αδράξει τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει το blockchain, να δημιουργήσει εμπειρογνωμοσύνη και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) κατέχει το ρόλο του ακαδημαϊκού εταίρου της κοινοπραξίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι της κοινοπραξίας είναι η INTRASOFT και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Οι προσπάθειες της κοινοπραξίας υποστηρίζονται από τους υπεργολάβους Bitfury Group, OpenForum Europe AISBL, White Research και PLANET S.A.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Mαριάννα Χαραλάμπους (charalambous.mari@unic.ac.cy) στο Institute For the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.