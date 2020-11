Κορονοϊός: Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 - Ποια μέτρα ισχύουν

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, από τις 21:00 μέχρι τις 05:00 οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται για: εργασία, υγεία, συνοδεία κατοικίδιων. Συγκεκριμένα:

Εργαζόμενοι θα κινούνται 21:00-5:00 μόνο με βεβαίωση εργοδότη

Πολίτες που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας , τις ώρες 21:00-5:00, θα κινούνται στέλνοντας SMS στο 13033 με τον κωδικό 1 με την εξής μορφή: 1 (κενό) ονομα (κενό) επώνυμο (κενό) διεύθυνση κατοικίας

, τις ώρες 21:00-5:00, θα κινούνται στέλνοντας στο 13033 με τον κωδικό 1 με την εξής μορφή: 1 (κενό) ονομα (κενό) επώνυμο (κενό) διεύθυνση κατοικίας Πολίτες που θα βγάλουν το κατοικίδιό τους, αυστηρά σε κοντινή απόσταση από την οικεία τους, τις ώρες 21:00-5:00, θα κινούνται στέλνοντας SMS με τον κωδικό 6 με την εξής μορφή: 6 (κενό) όνομα (κενό) επώνυμο (κενό) διεύθυνση κατοικίας.

Προσοχή: Απαγορεύεται η αποστολή του κωδικού 6 για ατομική άθληση σε εξωτερικό χώρο χωρίς κατοικίδιο, από τις 21:00 έως τις 05:00. Η οδηγία δεν αφορά την άθληση/προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων.

Σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτερα

Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τα καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων κλείνουν στις 20:30.

Το ίδιο ισχύει και για τα σούπερ μάρκετ και τα μίνι μάρκετ.

Επισης τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Take away και delivery μετά τις 21:00

Η λειτουργία των delivery συνεχίζει μετά τις 21.00, έως τη 01:00.

H παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και έως τη 01:00.

Προσοχή: Το take away, δεν αποτελούσε αυτοτελή λόγο μετακίνησης μέχρι σήμερα και συνεχίζει να μην αποτελεί και μετά τα νέα μέτρα. Εάν κάποιος βρίσκεται έξω «νόμιμα» από τις 21:00 έως τις 05:00, δηλαδή για έναν από τους τρεις λόγους (σ.σ. εργασίας, υγείας, συνοδείας κατοικίδιων) θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει take away.

Έκθεση τηλεργασίας

Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, κάθε οργανισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.

Οδηγίες για τα SMS

O πιο εύκολος τρόπος δήλωσης μετακίνησης είναι η αποστολή SMS στο 13033.

Το SMS πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Αριθμός (κενό) όνομα (κενό) επίθετο (κενό) διεύθυνση κατοικίας.

Οι αιτιολογίες για τα SMS:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών αναγκών πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους Μετάβαση στην τράπεζα στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη Μετάβαση σε τελετή υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για την διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ατομικά ή ανά δυο άτομα.

Προσοχή: Όσοι γονείς πάνε σχολείο τα παιδιά τους στέλνουν SMS με τον αριθμό «4», ενώ τα παιδιά πρέπει να έχουν έγγραφες βεβαιώσεις. Όσοι μεταφέρουν μέλη της οικογένειας τους στην εργασία τους, πρέπει να έχουν και οι ίδιοι βεβαίωση ενώ στέλνουν «4» στο 13033.