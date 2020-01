Η Deloitte Ελλάδος ανακοίνωσε την εφαρμογή του προγράμματος «Deloitte goes Agile» που είναι αφιερωμένο στο ευ ζην των εργαζομένων της.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της εποχής και τις επιθυμίες των ανθρώπων της, η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγές που δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εργάζονται πιο συχνά από το σπίτι, να προσαρμόζουν την εργασία τους σε κάθε φάση της ζωής τους και να ντύνονται πιο άνετα εν ώρα εργασίας, σε καθημερινή πλέον βάση.

Παράλληλα, έχοντας ως στόχο να εμβαθύνει στις προκλήσεις της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των εργαζομένων της και να λύσει μερικά από τα πιο σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν στην επαγγελματική τους ζωή, η Deloitte σχηματίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εσωτερικά focus groups, ενώ παράλληλα προτρέπει τους ανθρώπους της να υποβάλουν προτάσεις και ιδέες. H πρωτοβουλία αυτή βοηθάει την εταιρεία να αντιληφθεί ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοί της στην εργασιακή τους πραγματικότητα και πώς μπορεί να σταθεί δίπλα τους.

Σημειώνεται επίσης πως η εταιρεία ξεκινάει τη νέα χρονιά με την υπόσχεση να γίνει πιο ευέλικτη, εκπληρώνοντας τον σκοπό της “Make an Impact that Matters”. Εναρμονιζόμενη στις παγκόσμιες τάσεις και όντας η πρώτη συμβουλευτική εταιρεία στον κόσμο, σε έσοδα και αξία εμπορικού σήματος, η Deloitte συνεχίζει με συνδυαστικές αλλαγές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων της, τόσο εντός όσο και εκτός της εργασίας τους. Η πρωτοβουλία «Deloitte goes Agile» βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Έξυπνη εργασία, μέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως 6 φορές το μήνα και έως 2 φορές την εβδομάδα, βασιζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη εργοδότη – εργαζόμενου.

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με την προσαρμογή της εργασίας στις διαφορετικές φάσεις ζωής και ανάγκες των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να εκτείνεται από την προσαρμοσμένη ημι-απασχόληση μέχρι και ένα διάστημα απουσίας άνευ αποδοχών, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος θελήσει να πραγματοποιήσει σε κάποιον στόχο εκτός εργασίας. (πχ εκπαίδευση)

Casual ντύσιμο. Πιο συγκεκριμένα, στις εργάσιμες ημέρες που δεν περιλαμβάνουν συναντήσεις με πελάτες ή επιχειρηματικούς συνεργάτες, οι εργαζόμενοι μπορούν να υιοθετήσουν πιο άνετη, καθημερινή ενδυμασία (business casual).

H Ανάλια Κόκκορη, Talent Leading Partner, της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Στην Deloitte πιστεύουμε στην ισορροπία μεταξύ της εργασιακής και της προσωπικής ζωής και για αυτόν ακριβώς το λόγο εδώ και αρκετά χρόνια υποστηρίζουμε προγράμματα που ενθαρρύνουν τους συναδέλφους μας έμπρακτα προς αυτή την κατεύθυνση. Πηγή έμπνευσης της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι οι άνθρωποί μας. Στοχεύουμε στην ουσιαστική βελτίωση της καθημερινής μας ζωής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από το 2019, το 33% των εργαζομένων της εταιρείας έχει αιτηθεί και αξιοποιήσει το πρόγραμμα έξυπνης εργασίας που προσφέρει η Deloitte.