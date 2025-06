Ισραήλ: Ο δρόμος προς την Τεχεράνη έχει ανοίξει - Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Αν κλείσει η σημαντικότερη πετρελαϊκή δίοδος του πλανήτη, η τιμή του «μαύρου χρυσού» θα εκτοξευτεί. Πληροφορίες για τρεις νεκρούς στο Τελ Αβίβ, 70 τραυματίες και εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Θα στοχοποιήσουμε πλοία και βάσεις σας αν αναμιχθείτε το μήνυμα της Τεχεράνης σε Ουάσινγκτον, Λονδίνο και Παρίσι.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:39

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και απειλεί να συμπαρασύρει τους πάντες, καθώς σύμφωνα με ιρανικά Μέσα η Τεχεράνη εξετάζει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μεταξύ Ομάν και Ιράν, δηλαδή την σημαντικότερη δίοδο μεταφοράς πετρελαίου του πλανήτη, απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς, με μια πετρελαϊκή κρίση που θα εκτοξεύσει την τιμή του «μαύρου χρυσού» σε δυσθεώρητα ύψη.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανέβασε τους τόνους, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία ότι θα πλήξει βάσεις και τα πλοία τους στην περιοχή αν βοηθήσουν στον τερματισμό των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Από την πλευρά του το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ο δρόμος προς την Τεχεράνη έχει ανοίξει», καθώς διενέργησε πολλά χτυπήματα στην ιρανική αεράμυνα κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς και σε πυραυλικά βαλλιστικά συστήματα, υπονοώντας ότι η ιρανική πρωτεύουσα είναι στο στόχαστρο της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί ολονύχτια ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επιθέσεις και το Σάββατο

Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, το πρωί του Σαββάτου αναχαιτίστηκαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας και της Δυτικής Όχθης, ενώ στην περιοχή ήχησαν οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν δυο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλη μια νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, με τον στρατό να προτρέπει τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια. Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε κατόπιν, την πρώτη φορά περίπου μισή ώρα αργότερα, τη δεύτερη κάπου δέκα λεπτά αργότερα, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν εκτοξεύσεις «δεκάδων» πυραύλων, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, κατ’ αυτές.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες της εφημερίδας Jerusalem Post υπάρχουν πληροφορίες για τρεις νεκρούς και 70 τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Χθες βράδυ, η πυροσβεστική του Ισραήλ έκανε λόγο για «πολλά μείζονα συμβάντα» σε προάστια του Τελ Αβίβ.

Η Τεχεράνη ανέφερε πως εκτόξευσε πυραύλους εναντίον «δεκάδων στόχων», ανάμεσά τους «στρατιωτικές βάσεις και υποδομές» στο Ισραήλ.

Ο δρόμος προς την Τεχεράνη έχει ανοίξει

«Ο δρόμος προς την Τεχεράνη έχει ανοίξει», ανέφεραν σε αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και ο Αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF), Υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ.

Η δήλωση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ότι η Πολεμική του Αεροπορία στόχευσε την αεράμυνα του Ιράν με ένα κύμα επιθέσεων στην περιοχή της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η IAF έπληξε δεκάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής πυραύλων επιφανείας-αέρος, στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταστραφούν οι δυνατότητες αεράμυνας του ιρανικού καθεστώτος στην περιοχή της Τεχεράνης», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι οι βάσεις και τα πλοία τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν αν βοηθήσουν στον τερματισμό των πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ.

Έξι κύματα

Εξαπολύθηκαν τουλάχιστον έξι κύματα ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μετά τη σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών χθες το πρωί, που έπληξαν πάνω από 200 στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκότωσαν κορυφαίους αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που στοχοποίησαν επίσης πολυκατοικίες, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 78 και να τραυματιστούν άλλοι 320 και πλέον, στην «μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι», δήλωσε ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

Στο Ισραήλ, μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τουλάχιστον 63 τραυματίες. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο ynet, την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ, γυναίκα που είχε αναφερθεί νωρίτερα πως βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπέκυψε.

Η ισραηλινή επίθεση έγινε με φόντο την εντεινόμενη διεθνή πίεση στο Ιράν, που η Δύση και το Ισραήλ ερίζουν πως θέλει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη το διαψεύδει και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Εξαπολύθηκε δυο ημέρες πριν από τον νέο κύκλο έμμεσων διαπραγματεύσεων, η διεξαγωγή του οποίου μοιάζει πλέον αβέβαιη, αύριο Κυριακή στο Ομάν, ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από τη διεθνή κοινότητα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήδη διεμήνυσε πως «έρχονται κι άλλα» πλήγματα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε πως το Ισραήλ «κήρυξε πόλεμο» στη χώρα του.

Στην Τεχεράνη, φλόγες και πυκνός καπνός υψώνονταν τις πρώτες πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για έκρηξη και τουλάχιστον δυο ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Στο αεροδρόμιο αυτό γίνονται κυρίως πτήσεις εσωτερικού και προς ή από κράτη της περιοχής. Το πρακτορείο FARS μετέδωσε πως επλήγη από δυο «βλήματα».

Νωρίτερα, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις αλλού στην πρωτεύουσα, ενώ επιχείρησε η αντιαεροπορική άμυνα εναντίον νέων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Χθες βράδυ, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσει υποστήριξη στα αντίποινα του καθεστώτος, φωνάζοντας το σύνθημα «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική!».

«Θα συνεχίσουμε να ανταποδίδουμε με συντριπτικό τρόπο (τις επιθέσεις του Ισραήλ) με την υποστήριξη του λαού μας, του ηγέτη μας και των γενναίων στρατιωτών μας», είπε η Χατιρά Αμπουλφαζλί, σαραντάρα νοσοκόμα.

Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, οι δρόμοι ήταν άδειοι, με την εξαίρεση μεγάλων ουρών αναμονής που σχηματίστηκαν σε πρατήρια καυσίμων.

«Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ιρανικά πυραυλικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ. Φτάνει η κλιμάκωση, ώρα να σταματήσει. Πρέπει να επικρατήσουν η ειρήνη και η διπλωματία», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μέσω X.

Ισραήλ: Νέα χτυπήματα κατά της ιρανικής αεράμυνας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Τεχεράνης.

"Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πολεμική αεροπορία έπληξε δεκάδες στόχους, κυρίως υποδομές πυραύλων εδάφους-αέρος, στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε στόχο να καταστρέψει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας του καθεστώτος στην περιοχή της Τεχεράνης", ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

"Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σε απόσταση 1.500 και πλέον χιλιομέτρων από το ισραηλινό έδαφος, η πολεμική αεροπορία έπληξε αμυντικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Τεχεράνης", σημείωσε.

Επιβεβαιώνει η Τεχεράνη ζημιές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του στο Φορντό υπέστησαν περιορισμένη ζημιά στις πρόσφατες επιθέσεις, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας της χώρας.

«Υπήρξε περιορισμένη ζημιά σε ορισμένες περιοχές στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Φορντό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κρατικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Μπεχρούζ Καμαλβαντί.

«Είχαμε ήδη μεταφέρει εκτός σημαντικό μέρος του εξοπλισμού και των υλικών, και δεν υπήρξε εκτεταμένη ζημιά και δεν υπάρχουν ανησυχίες για μόλυνση», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Το σημείο χωρίς επιστροφή

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως είχε πληροφορίες που κατ’ αυτόν αποδείκνυαν ότι η Τεχεράνη πλησίαζε σε «σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή» για την κατασκευή τουλάχιστον μιας ατομικής βόμβας, και ότι «το ιρανικό καθεστώς είχε σχέδιο για να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ».

Ανέφερε πως στην επιχείρηση συμμετείχαν τις πρώτες ώρες της κάπου 2000 μαχητικά αεροσκάφη.

Σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του προς τους Ιρανούς, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο στρατός εξαπέλυσε εναντίον της Τεχεράνης «μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ιστορία».

«Εξαλείψαμε τους κυριότερους ανώτατους αξιωματικούς, πυρηνικούς επιστήμονες υψηλού επιπέδου, τη σημαντικότερη εγκατάσταση εμπλουτισμού (ουρανίου) του ισλαμικού καθεστώτος και μεγάλο μέρος του οπλοστασίου βαλλιστικών πυραύλων του», είπε ακόμα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, παροτρύνοντας τους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον του «κακοποιού και καταπιεστικού καθεστώτος» που τους κυβερνά.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «κατέστρεψε» εργοστάσιο ουρανίου στην επαρχία Ισφαχάν . Οι ζημιές σε εγκαταστάσεις όπως αυτή στο Φορντό, νότια της Τεχεράνης, είναι ήσσονες, σύμφωνα με την ιρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης πως έπληξε δυο στρατιωτικές βάσεις στο δυτικό Ιράν, διαβεβαιώνοντας πως αυτή της Ταμπρίζ (βορειοδυτικά) «καταστράφηκε» ολοσχερώς.

Το κέντρο εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ (κεντρικά) βομβαρδίστηκε «πολλές φορές», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε πλάνα που δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από την εγκατάσταση.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι το υπέργειο τμήμα της εγκατάστασης «καταστράφηκε», επικαλούμενος ιρανικές πληροφορίες, πάντως δεν παρατηρήθηκε «καμιά αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας» μέχρι στιγμής.

Νωρίς χθες το πρωί, ο στρατηγός Χουσέιν Σαλαμί, επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και άλλοι κορυφαίοι αξιωματικοί, ανάμεσά τους ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών Αλί Χαζιζαντέ, σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε το αρχηγείο τους.

Ο επικεφαλής του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Μοχαμάντ Μπαγερί και έξι επιστήμονες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος έγινε γνωστό πως επίσης σκοτώθηκαν στα πλήγματα αυτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που συνομίλησε χθες Παρασκευή με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρότρυνε από την πλευρά του το Ιράν να «κλείσει συμφωνία» για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του, προειδοποιώντας πως οι «επόμενες επιθέσεις» θα είναι «ακόμα πιο βάρβαρες».

Η πιο πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στην ιρανική επικράτεια που είχε ανακοινωθεί δημόσια έγινε τον Οκτώβριο του 2024, όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων σε αντίποινα για την εκτόξευση κάπου 200 ιρανικών πυραύλων και drones εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Συμπτώματα του πυρετού στην περιοχή: πολλές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν ή εξέτρεψαν δεκάδες πτήσεις τους, ενώ οι τιμές του πετρελαίου απογειώθηκαν.

Την Τετάρτη, η Τεχεράνη απείλησε πως θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση που της «επιβληθεί» πόλεμος αν αποτύχουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με σκοπό να εξευρεθεί συμφωνία που θα προβλέπει περιορισμούς στο ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας με αντάλλαγμα την άρση μέρους των οικονομικών κυρώσεων που υφίσταται η χώρα.

