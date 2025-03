Άνω των 1000 νεκρών απ' τα 7,7 Ρίχτερ σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη - Φόβοι για χιλιάδες θύματα

Εκτιμάται ότι οι νεκροί στη Μιανμάρ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Διεθνής βοήθεια άρχισε σήμερα να καταφθάνει στη Μιανμάρ, όπου σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που συγκλόνισε χθες Παρασκευή τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα της Μιανμάρ, τουλάχιστον 1002 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.376 τραυματίστηκαν. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 694 νεκρούς, ωστόσο από την πρώτη στιγμή είχαν εκφραστεί φόβοι για χιλιάδες θύματα.

Αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η Μανταλέι -η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ- και άλλες περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ομάδα 37 διασωστών από την Κίνα έφθασε τα ξημερώματα στη Γιανγκόν (πρώην πρωτεύουσα της Μιανμάρ), μεταφέροντας προηγμένο εξοπλισμό και φάρμακα, όπως αναφέρει η κινεζική πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έστειλε 120 έμπειρους διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και γιατρούς για την περίθαλψη τραυματιών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως επικοινώνησε με αξιωματούχους στη Μιανμάρ, διαβεβαιώνοντας πως η Ουάσινγκτον θα παράσχει βοήθεια, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

#OperationBrahma



The first tranche of #humanitarian aid from India has reached the Yangon Airport in Myanmar: EAM @DrSJaishankar

🇮🇳 🇲🇲 pic.twitter.com/X3bBMHSdfa

March 29, 2025