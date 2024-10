Φορτηγό στο κεντρικό Ισραήλ έπεσε σε στάση λεωφορείου - Πολλοί τραυματίες

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Τουλάχιστον 6 από τα θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:23

«Δεκάδες άνθρωποι» τραυματίστηκαν σήμερα όταν φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στην πόλη Ραμάτ Χασαρόν, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία και η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή του περιστατικού πυροβόλησαν τον οδηγό του φορτηγού και τον εξουδετέρωσαν.

Terrorist attack in Israel: truck rams into bus stop near Glilot junction.

A truck deliberately crashed into a bus stop, injuring around 40 people, including 10 in serious condition.

Some victims were trapped under the truck. The terrorist was neutralized. pic.twitter.com/jIK9gM7YBW

