Βρεθήκαμε στο επετειακό ραντεβού του Greek Maritime Golf Event στην Costa Navarino και ζήσαμε την απόλυτη εμπειρία του γκολφ

Στα υπέροχα γήπεδα, πλαισιωμένα από ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου, οι παίκτες απήλαυσαν γκολφ.

Οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το γκολφ. Έχουμε συστηθεί μαζί του μόνο μέσω ταινιών και σειρών, όταν σε αυτές βλέπαμε πρόσωπα της ελίτ κοινωνίας, να διοργανώνουν έναν αγώνα είτε για να γιορτάσουν μία συμφωνία, είτε για να επισφραγίσουν μία. Μόνο όμως όταν ερχόμαστε σε επαφή με ένα άθλημα, μπορούμε να το καταλάβουμε πλήρως. Και το γκολφ δεν αποτελεί εξαίρεση. Κι αυτή την εμπειρία, την ζήσαμε στο κορυφαίο τουρνουά γκολφ στην Ελλάδα, που φέτος μάλιστα, συμπλήρωσε τα 10 χρόνια διοργάνωσης. Διπλή γιορτή, δηλαδή.

Πιστό στο ραντεβού του, το Greek Maritime Golf Event, διοργάνωσε στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2024, ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο γκολφ, στα υπέροχα νέα γήπεδα της Costa Navarino, καθώς και παράλληλες δράσεις. Το Gazzetta ήταν εκεί, παρακολουθώντας τη μαεστρία των 23 ομάδων που έλαβαν μέρος και απαρτίζονταν από ανώτατα στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά και δοκιμάζοντας από κοντά το άθλημα που τα τελευταία χρόνια έχει απτή παρουσία στην χώρα μας, χάρη στη Costa Navarino και τα φιλόξενα γήπεδά της.

Οι παίκτες, με σύμμαχο τον καλό καιρό και πλαισιωμένοι από ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου, έπαιξαν γκολφ, με φανερή την αγάπη τους για το άθλημα. Δεν έχει σημασία, άλλωστε, πόσο καλός είσαι, σημασία έχει να απολαμβάνεις το παιχνίδι.

Δύο ημέρες γεμάτες γκολφ στην Costa Navarino

Ξεκινώντας, λοιπόν, από την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, η εκκίνηση έγινε με τον πρώτο shotgun scramble στο International Olympic Academy Golf Course, δίνοντας τη σκυτάλη το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στον δεύτερο γύρο, στο The Hills Course.

Εμείς βρεθήκαμε στους αγώνες και των δύο ημερών, απολαμβάνοντας τις καλές βολές των παικτών και τις επευφημίες των συμπαικτών τους, και διαπιστώνοντας γιατί η Costa Navarino έχει γίνει σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη του γκολφ. Όχι μόνο γιατί είναι μορφολογικά με τέτοιο τρόπο τα γήπεδα, ώστε οι πίστες να έχουν μεγαλύτερο challenge για τους παίκτες, αλλά γιατί είναι και αυτή η επαφή με τη φύση που αποτελούν πόλο έλξης. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα καταπράσινο τοπίο και στον ελληνικό ήλιο, άλλωστε.

Εκπαίδευση για τους non-golfers

Η διοργάνωση φρόντισε, επίσης, να μας μυήσει στο γκολφ, δίνοντας μας την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το Golf Clinic υπό τις κατανοητές οδηγίες του Έλληνα PGA golfer και διοργανωτή του τουρνουά, Θάνο Καρατζιά. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως δεχτήκαμε και θερμό καλωσόρισμα από τον General Manager Costa Navarino Golf, κ. David Ashington.

Στην εκπαίδευση μάθαμε την τεχνική να κρατάμε το μπαστούνι, την επιλογή του κατάλληλου, τη σωστή στάση του σώματος, προκειμένου να ρίξουμε την καλύτερη βολή, αλλά όπως σε κάθε άθλημα, έτσι και στο γκολφ, κάθε αρχή και δύσκολη. Εν ολίγοις, «χτυπήσαμε» πολλές φορές τον αέρα, αλλά ευτυχώς όχι τόσες και το γρασίδι. Όταν όμως πετυχαίναμε το μπαλάκι, νιώθαμε πολύ expert.

Δύο εκπληκτικές βραδιές της επετειακής διοργάνωσης

Η διοργάνωση είχε φροντίσει να περάσουμε και δύο βραδιές, κάτω από τον μεσσηνιακό ουρανό, για να γιορτάσουμε με κάθε επισημότητα το 10ο επετειακό Greek Maritime Golf Event. Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου απολαύσαμε τα μοναδικά cocktail της Grey Goose, την premium vodka Grey Goose Altius και το premium μ. Artisan Water, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marine Tours, του κορυφαίου ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ν.Α. Ευρώπη, με μακρά παράδοση στην κάλυψη των επαγγελματικών ταξιδιωτικών αναγκών της ναυτιλιακής κοινότητας, ήταν εκείνος που μας καλωσόρισε. Στη συνέχει ακολούθησε γεύμα στο δροσερό εστιατόριο Ποσειδωνία, όπου είχαμε την χαρά να γνωρίσουμε ανθρώπους των media.

Το big night όμως ήταν εκείνο του Σαββάτου, όπου δόθηκαν τα βραβεία στους νικητές των αγώνων. Παρουσιαστής του Awards Gala by Teddy’s Speakeasy, ήταν ο EuroLeague Legend και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas. Η βραδιά περιλάμβανε πολλά χαμόγελα, καθώς signature cocktails, premium spirits, κρασιά και χειροποίητα κουβανέζικα πούρα Habanos από το Teddy’s Speakeasy.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτες έπαιξαν γκολφ για καλό σκοπό, αφού για ακόμη μια χρονιά, οι συμμετέχοντας είχαν την ευκαιρία να βοηθήσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Η Φλόγα», που συμπαραστέκεται στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα τους, μοιράζεται τους φόβους και τις αγωνίες τους, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα τους και διεκδικεί ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας αυτών των παιδιών.

Οι Auction Partners που συνέβαλαν με πλούσια δώρα στην υλοποίηση του καλού σκοπού ήταν οι Costa Navarino, Athina Luxury Suites, Messinian Nest, The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Porto Carras Grand Resort, Iliada Sunset Suites Naxos, Kois Accommodation, Petra & Fos Boutique Hotel & Spa, Marmari Bay Hotel, Quattro Suites, Namaste Boutique Apartments, Anama Restaurant, Kookoonari Beach Bar Restaurant και Premium Steakhouse Platanos.

Θάνος Καρατζιάς: «Το γκολφ πρέπει να το αναβαθμίσουμε στην Ελλάδα»

Το ίδιο βράδυ, αφού ευχαριστήσαμε τον Θάνο Καρατζιά για το μάθημα που μας χάρισε, συνομιλήσαμε μαζί του για τα 10 χρόνια διοργάνωσης γκολφ και ναυτιλίας. «Βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά στις πανέμορφες εγκαταστάσεις της Costa Navarino, είναι μια χρονιά για εμάς ορόσημο, γιατί κλείνουμε τα 10 χρόνια, με τη στήριξη του κόσμου και της ναυτιλίας γενικότερα. Αγαπάει αυτό που κάνουμε, βλέπουμε μεγαλύτερη απήχηση, με όλο και πιο πολλές ομάδες», είπε αρχικά ο Θάνος Καρατζιάς και συνέχισε:

«Νιώθω μόνο χαρά για όλο αυτό, βλέποντας τον κόσμο με χαμόγελα, έτσι όπως περνάει στο γήπεδο αλλά και εκτός, είναι για μένα το φανταστικό».

- Η Costa Navarino έχει φέρει το γκολφ στην Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας και τι θέση έχει το άθλημα πλέον;

«Γενικά, έχει αλλάξει στον χάρτη την Ελλάδα, με τα γκολφ του. Είναι πλέον βασικός προορισμός των ξένων να έρχονται εδώ και να βλέπουν τα τέσσερα αυτά φοβερά γήπεδα που έχουμε. Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να κάνουμε αυτό το τουρνουά.

Το γκολφ για μένα ακόμα δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο θα έπρεπε στην Ελλάδα. Είναι το βασικό άθλημα που θα πρέπει να το αναβαθμίσουμε και να το αναπτύξουμε περισσότερο».

Οι ομάδες και γκολφέρ που ξεχώρισαν στους αγώνες

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Οικονόμου, Κεχαγιά, Κονταξάκη, Τζιώτη. Τη βράβευση της πρώτης ομάδας πραγματοποίησε ο κ. Θεόφιλος Ξενακούδης Chief Commercial Officer / Managing Director, Piraeus-Greece της IRI/The Marshall Islands Registry, διεθνώς αναγνωρισμένης για την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών της και τον υψηλής ποιότητας στόλο της. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Jansen, Ζέρβα, Shields, Μεϊμαρίδη ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Παπαδοπούλου, Heard, Gallagher, Cooper. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δόθηκαν δύο ακόμα ειδικά βραβεία. Συγκεκριμένα, ο Κοσμάτος κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin” και o Bishop το βραβείο “Longest Drive”. Στις νικήτριες ομάδες δόθηκαν δώρα από το Teddy’s Speakeasy και η δυνατότητα να ζήσουν μια prive εμπειρία με μοναδικής ποιότητας, αλλά και limited edition spirits, signature cocktails και fine dining, premium mega bottles της Grey Goose, ενώ σε όλους τους νικητές δόθηκαν πλούσια δώρα Messinian Spa. Οι νικητές των κατηγοριών “Closest to the Pin” και “Longest Drive” έλαβαν από έναν μοναδικό σάκο του γκολφ.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μια τσάντα με πλούσια δώρα από όλους τους χορηγούς του τουρνουά, ενώ φόρεσαν την επίσημη μπλούζα υψηλής ποιότητας της διοργάνωσης που σχεδίασε ο Official Clothing Partner του Greek Maritime Golf Event, η Under Armour.

Για τις VIP μετακινήσεις και μεταφορές του Greek Maritime Golf Event φρόντισε η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ως Premium Mobility Partner της διοργάνωσης.

Οι Χορηγοί που Πνέουν «Ούριο Άνεμο» για τη Διοργάνωση

Στο 10 ο Greek Maritime Golf Event συμμετείχαν κάποιες από τις σπουδαιότερες ναυτιλιακές εταιρείες από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στήριξαν τη διοργάνωση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης ήταν η IRI/The Marshall Islands Registry.

Gold Sponsors ήταν οι Mainline Shipping Company και Marine Logistics.

Silver Sponsors ήταν οι Arrow Hellas, DNV και Marine Tours.

Bronze Sponsor ήταν το Teddy’s Speakeasy.

Official Clothing Partner ήταν η Under Armour.

Official Water ήταν το μ. Artisan Water.

Official Supporter ήταν η Grey Goose.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Beauty Partner ήταν η Messinian Spa.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι Messinian Nest, Karnabakos, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel, La Cucina Italiana και Mind the Ad.

Supporters ήταν οι Budweiser Budvar, Aggelis Meatworks και Άθη Ρόδι.

Audio Visual Partner ήταν η Boo Productions.

Auction Partners ήταν οι Costa Navarino, Athina Luxury Suites, Messinian Nest, The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Porto Carras Grand Resort, Iliada Sunset Suites Naxos, Kois Accommodation, Petra & Fos Boutique Hotel & Spa, Marmari Bay Hotel, Quattro Suites, Namaste Boutique Apartments, Anama Restaurant, Kookoonari Beach Bar Restaurant και Premium Steakhouse Platanos.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώθηκε από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production ανέλαβε το sports marketing agency of the year της ActiveMedia Group.

Tο τουρνουά απευθύνθηκε αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

#greekmaritimegolfevent #10thanniversary

