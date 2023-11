Αμβούργο: Ολονύχτιο θρίλερ στο αεροδρόμιο με ένοπλο τουρκικής καταγωγής

Ο άνδρας που κρατά όμηρο την κόρη του, εισέβαλε με αυτοκίνητο στην πίστα του αεροδρομίου, το οποίο έχει διακόψει τη λειτουργία του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου το βράδυ του Σαββάτου σήμανε συναγερμός λόγω της εισβολής ενόπλου με αυτοκίνητο στην πίστα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και διαπραγματεύονται με τον ένοπλο, προσπαθώντας να τον πείσουν να παραδοθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, το αυτοκίνητο - ένα Audi χωρίς πινακίδες- έσπασε την μπάρα στην πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, με τον ένοπλο να πυροβολεί στον αέρα και να πετάει δύο μολότοφ.

An armed terrorlst entered #HamburgAirport in #Germany and fired shots, took #hostages.

The airport was shut down.

The last hostage, a FOUR-YEAR-OLD toddler has now been rescued; the hostage situation has ended.

